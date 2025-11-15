Netflix tiene la miniserie de 8 capítulos que una vez que empezas a ver no queres pararte del sillón

Esta miniserie española posee un enfoque dramático sobre el sistema de salud y relaciones al límite.

Esta miniserie de Netflix es perfecta para ver de un solo tirón.

En el amplio y actualizado catálogo que tiene Netflix volvió a destacarse una ficción europea que combina miedos, colapso del sistema de salud, enredos y un viaje emocional que te pondrá la piel de gallina y no te dejará levantarte una vez que hayas comenzado a ver la serie.

El gigante del streaming volvió a sumar un título que es furor entre los suscriptores: Respira, una miniserie de drama de solo ocho capítulos que se puede ver en una sola jornada.

Netflix Esta miniserie de Netflix es perfecta para ver de un solo tirón. web La serie “Respira” es un drama médico español creado por Carlos Montero (famoso por “Élite”), que se ambienta en el ficticio hospital público “Hospital Joaquín Sorolla” en Valencia. En esta ficción, un equipo de médicos jóvenes y veteranos debe lidiar con la saturación del sistema de salud, tensiones institucionales, dilemas éticos y también relaciones personales al límite.

Aunque suele llamarse “miniserie”, lo cierto es que ya cuenta con dos temporadas en la plataforma Netflix, sumando en total 16 episodios. En la segunda, el cantante Pablo Alborán es uno de los cirujanos.

Embed - Respira | Tráiler oficial | Netflix Pablo Alborán es uno de los actores de la segunda temporada El exitoso artista de 36 años nacido en Málaga, que ganó varios discos de platino y tiene más de veinte nominaciones en los Grammy Latinos, asume un papel importante en la ficción como Jon Balenzategui, un carismático y algo resbaladizo cirujano plástico.