Ex Gran Hermano aseguró que fue novia de Alberto Fernández y que obtuvo obras del Procrear tras pedirle ayuda

La ex participante de Gran Hermano contó que recurrió al entonces presidente Alberto Fernández para reactivar obras de su empresa. Tras ese contacto, dijo que su constructora obtuvo contratos del programa Procrear.

Lorena González del Valle, la primera eliminada en la historia de Gran Hermano en Argentina, afirmó que mantuvo una relación con el expresidente Alberto Fernández y reveló que durante la pandemia lo llamó para pedirle ayuda por obras paralizadas de su empresa constructora.

En una entrevista con el streaming Border, la mujer contó que, tras ese contacto, su compañía Niro Construye SA, que creó junto a su marido, terminó adjudicándose al menos cuatro licitaciones del plan Procrear.

El llamado al entonces presidente

Según relató González, decidió comunicarse con Fernández cuando atravesaba dificultades económicas por obras detenidas.

“Alberto, discúlpame que te moleste, ¿puedo hablar con vos?”, recordó haberle dicho. El entonces mandatario le respondió que tenía “cinco minutos”, aunque luego la convocó a una reunión para analizar la situación de su empresa.

Durante ese encuentro, según la versión de la ex participante del reality, el presidente le sugirió preparar un informe con las obras que tenía paralizadas y le adelantó que consultaría el tema con el entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

La derivación al Ministerio de Hábitat

González aseguró que, tras esa conversación, fue convocada a una reunión en el ministerio. Allí, según contó, Ferraresi le explicó que no podía reactivar directamente obras previas, pero que evaluaría la situación y analizaría alternativas dentro de los programas oficiales.

En ese marco, el funcionario le habría sugerido que su empresa participara en licitaciones vinculadas al plan Procrear, que en ese momento impulsaba la construcción de viviendas en distintas provincias.

Las obras adjudicadas

De acuerdo con su testimonio, la constructora participó en nueve licitaciones del programa y terminó ganando cuatro contratos. Entre las obras mencionadas por la propia empresa figuran proyectos de viviendas en Esteban Echeverría, Wilde y Avellaneda, además de desarrollos en municipios como Luján y Martín Coronado.

Según indicó González, esas adjudicaciones marcaron el inicio del vínculo de su empresa con el gobierno de Fernández dentro del esquema de obras del programa Procrear.

