Acusan a Andrea del Boca de tener guionada su estadía en Gran Hermano y habría pruebas

Una nueva polémica sacude a Gran Hermano y vuelve a poner el foco en una de sus participantes más conocidas. En las últimas horas surgieron versiones que apuntan contra Andrea del Boca y aseguran que recibe indicaciones externas para asegurar una efectiva permanencia en el programa .

La controversia comenzó cuando parte de la audiencia advirtió un comportamiento particular de la actriz durante algunos momentos del juego. Según señalaron varios televidentes en redes sociales, Del Boca mantuvo conversaciones en voz alta mientras estaba sola en determinados espacios de la casa.

En esas situaciones, hablaba frente a una almohada y expresaba reflexiones sobre estrategias y movimientos de sus compañeros, algo que llamó la atención de quienes siguen el programa.

El tema llegó a la televisión y fue abordado en DDM, ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América TV. Allí analizaron las imágenes que circularon entre los fanáticos del reality y plantearon las primeras hipótesis. “Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información”, opinó Fabbiani durante el programa, al referirse a la conducta que despertó sospechas.

La discusión no terminó allí. En el mismo espacio televisivo, el periodista Guido Zaffora aportó una versión más contundente sobre lo que, según explicó, ocurriría detrás de cámaras. El panelista aseguró que la actriz tendría asistencia externa dentro del juego .

“Hay un topo que se llama guionista que está aconsejando, que lleva información, una persona que le dice ‘guarda Andrea que estás perdiendo poder’, ‘guarda que te están sacando la cocina’”, afirmó Záffora.

El periodista profundizó su postura y añadió otro detalle sobre el supuesto funcionamiento de ese mecanismo. “Andrea tiene una persona que le está delineando cómo es el discurso; los demás se dan cuenta”, sostuvo.

Sus declaraciones alimentaron la polémica entre los seguidores del programa, que discuten si esas escenas responden a una estrategia personal de la actriz o si existe realmente algún tipo de ayuda externa.

La presencia de Andrea del Boca incomoda en la casa de Gran Hermano

Dentro de la casa, la situación de Del Boca tampoco parece sencilla. Según trascendió en el propio reality, su convivencia con algunos participantes atraviesa momentos de tensión.

Parte de los conflictos gira en torno al manejo de la cocina y la organización de los alimentos, un tema que suele generar discusiones dentro del juego. También surgieron diferencias relacionadas con el orden y la limpieza de los espacios compartidos.

Ese escenario generó un clima complejo para la actriz, que quedó en el centro de varias discusiones con otros integrantes del programa. Algunos compañeros cuestionaron su forma de manejar la dinámica de la casa, en especial cuando se trata de las tareas diarias y la distribución de responsabilidades.

Mientras tanto, el debate sobre la supuesta intervención externa continúa en redes sociales y programas de televisión. Por ahora no existe una confirmación oficial sobre esas versiones. Sin embargo, las escenas que observaron los fanáticos y las opiniones que surgieron en distintos programas alimentaron una nueva controversia alrededor de uno de los realities más comentados de la televisión argentina.