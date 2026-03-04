4 de marzo de 2026 - 17:23

¿Fraude en Gran Hermano? Espectadores detectan un grave error y lanzan duras acusaciones contra el programa

Un grupo de televidentes detectó un importante error durante la transmisión del programa y acusaron a la producción de cometer fraude. Qué notaron

Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace apenas unos días y ya ha generado polémicas en las redes sociales por diferentes situaciones que se viven en la casa. Recientemente, espectadores del programa habrían detectado un grave error durante una transmisión en vivo y muchos lanzaron duras acusaciones contra el reality.

El detalle se dio a conocer través de un video compartido en redes sociales que superó las 700 mil visitas. Se trataría de una falta muy grave en el contexto del programa, ya que dejaría en evidencia que existen ciertas reglas que la producción no estaría cumpliendo.

Lanzan acusaciones de fraude a Gran Hermano Generación Dorada

Video: habrían encontrado un celular en Gran Hermano

El usuario de Instagram @matycastano publicó un video en sus redes mostrando que en la casa más famosa se habría cometido un fraude. El joven, junto a otros televidentes, habrían notado la presencia de un dispositivo móvil dentro de la casa.

Mientras se estaba emitiendo el programa, los espectadores capturaron la imagen de lo que parecía ser un celular o una tablet. "Sacale una foto y mandáselo a Gran Hermano. Deciles ¿ustedes son esto?", se escuchó decir en el video

Miles de usuarios comentaron el video en las redes sociales y algunos denunciaron fraude por parte de la producción: "¿Como que hay una tablet/celular dentro de la casa de Gran Hermano? Quiero explicaciones YA". "Gran Hermano es una farsa", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes sociales.

La acusación de fraude a Gran Hermano

Si bien la producción del programa aún no ha emitido ningún comunicado al respecto, muchos televidentes opinaron que se trataría de un error muy grande que dejaría en evidencia un posible fraude. Debido a que los participantes se encuentran aislados en la casa, el uso de celulares está totalmente prohibido.

De esta manera, si llegara a confirmarse que se trataba de un dispositivo móvil, la producción de Gran Hermano habría incumplido con sus propias reglas.

