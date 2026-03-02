Carlota Bigliani, la última participante en ingresar a Gran Hermano en reemplazo de Divina Gloria

La casa de Gran Hermano Argentina sumó este domingo una nueva jugadora. Santiago del Moro presentó en vivo a Carla “Carlota” Bigliani , quien ingresó en reemplazo de Divina Gloria , quien debió abandonar el programa por cuestiones de salud.

La ex “chica Olmedo” debió abandonar la competencia luego de permanecer internada a pocos días de haber entrado al reality . Su salida obligó a la producción a cubrir ese lugar y la elegida fue Carlota, una mujer de 40 años que se definió como creadora de contenido, madre y amante de los animales.

Desde su presentación dejó en claro que no se trata de una decisión improvisada. Según contó, hace años que busca entrar a Gran Hermano porque “tiene ganas de cambios” en su vida.

En su video de ingreso mostró una personalidad expansiva y segura. Se plantó frente a cámara con una energía intensa y con la convicción de que esta experiencia puede marcar un antes y un después.

En el plano personal, Carlota está casada desde hace dos décadas con Vitaliy Verbilov , de origen ruso. Juntos tienen dos hijas adolescentes. En redes sociales construyó una comunidad que supera los 85 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido vinculado a su vida cotidiana y a sus proyectos.

Además, se desempeña como emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios, un rubro en el que desarrolla su propia marca. Su ingreso no pasó inadvertido. No irrumpió con confrontaciones ni discursos desafiantes, pero su sola presencia alteró la dinámica interna. Cada nuevo jugador modifica estrategias, alianzas y lecturas.

En un formato donde el aislamiento potencia cada gesto, la adaptación resulta clave. Carlota ahora enfrenta ese desafío: insertarse en un grupo consolidado y encontrar su lugar sin perder la identidad que mostró en su presentación.

La competencia avanza y la casa vuelve a reacomodarse. La salida de Divina Gloria abrió una puerta inesperada. Carlota Bigliani decidió cruzarla con la expectativa de transformar su historia dentro del reality más visto del país.