Carlota Bigliani, la última participante en ingresar a Gran Hermano en reemplazo de Divina Gloria

La nueva participante del reality tiene experiencia con las cámaras por las redes sociales y promete ser una de las personalidades fuertes de la casa.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Santiago del Moro anunció que este domingo ingresaran dos nuevos participantes en el reality tras las bajas. 

Santiago del Moro confirmó que Divina Gloria no regresará a la casa de Gran Hermano: quién la reemplazará

La ex “chica Olmedo” debió abandonar la competencia luego de permanecer internada a pocos días de haber entrado al reality. Su salida obligó a la producción a cubrir ese lugar y la elegida fue Carlota, una mujer de 40 años que se definió como creadora de contenido, madre y amante de los animales.

En su video de ingreso mostró una personalidad expansiva y segura. Se plantó frente a cámara con una energía intensa y con la convicción de que esta experiencia puede marcar un antes y un después.

Carlota es conocida en redes y tiene una comunidad que la sigue

En el plano personal, Carlota está casada desde hace dos décadas con Vitaliy Verbilov, de origen ruso. Juntos tienen dos hijas adolescentes. En redes sociales construyó una comunidad que supera los 85 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenido vinculado a su vida cotidiana y a sus proyectos.

Además, se desempeña como emprendedora y diseñadora de bijouterie y accesorios, un rubro en el que desarrolla su propia marca. Su ingreso no pasó inadvertido. No irrumpió con confrontaciones ni discursos desafiantes, pero su sola presencia alteró la dinámica interna. Cada nuevo jugador modifica estrategias, alianzas y lecturas.

En un formato donde el aislamiento potencia cada gesto, la adaptación resulta clave. Carlota ahora enfrenta ese desafío: insertarse en un grupo consolidado y encontrar su lugar sin perder la identidad que mostró en su presentación.

La competencia avanza y la casa vuelve a reacomodarse. La salida de Divina Gloria abrió una puerta inesperada. Carlota Bigliani decidió cruzarla con la expectativa de transformar su historia dentro del reality más visto del país.

