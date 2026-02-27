Qué fue de la vida de Romina, la concursante de Gran Hermano a la que Eduardo Carrera agredió

A más de dos décadas de aquel escándalo televisivo, la vida de Romina dio un giro de 180 grados, alejándose por completo de los focos de las cámaras para construir una exitosa trayectoria en el ámbito corporativo.
Eduardo Carrera, el último participante (por hoy) en entrar a #GranHermano, habia sido sancionado por romper una copa peleando con Romina, quien era su novia dentro de la casa en la edición de 2002. La sanción fue nominarlo directamente y lo expulsó la gente. pic.twitter.com/ha4p5hOtTj
El consolidado presente empresarial de la ex Gran Hermano
Actualmente, Romina se desempeña como Gerente Comercial y Responsable de Grandes Cuentas en la firma MACSI S.A.C.I.F.I., un importante cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde enero de 2014. En este rol de modalidad híbrida, se especializa en ventas corporativas, negociación, fidelización de clientes y el liderazgo de equipos de trabajo.
Su extenso currículum detalla una fuerte experiencia previa en diversas áreas, destacándose en los siguientes rubros:
Industria automotriz: Ocupó altos puestos como Supervisora y Jefa de Ventas Corporativas y Especiales en concesionarias oficiales de Renault (Clama S.A., Galante D'Antonio, Ruta 3 Automotores) y Volkswagen (Car One) a lo largo de siete años.
Vocación social: Un dato muy llamativo de su perfil es que, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, se alejó del mundo empresarial para trabajar como intérprete en lengua de señas y en asistencia social para la Municipalidad de Lanús.
La época del reality: Durante los años en los que su rostro se hizo involuntariamente conocido por los exabruptos en Gran Hermano, ella trabajaba como Secretaria de Directorio en la Fundación Argentina de Agentes de Salud, abocada a tareas administrativas y coordinación de eventos.
Totalmente alejada del perfil mediático, Orthusteguy, que logró terminar tercera en la edición de su Gran Hermano, se reinventó y pudo afianzarse como una ejecutiva con fuertes habilidades en el marketing digital, las relaciones públicas y la resolución de conflictos.