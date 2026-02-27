Qué fue de la vida de Romina, la concursante de Gran Hermano a la que Eduardo Carrera agredió

Tras ser víctima de violencia en la versón 2003 del reality, forjó una sólida carrera alejada de los flashes.

La reaparición de Eduardo Carrera en la nueva edición de Gran Hermano en Telefe revivió los oscuros episodios de violencia de género que protagonizó en 2003 contra su entonces pareja, Romina Orthusteguy. Los dos habían salido de la escena tras su participación en el programa.

A más de dos décadas de aquel escándalo televisivo, la vida de Romina dio un giro de 180 grados, alejándose por completo de los focos de las cámaras para construir una exitosa trayectoria en el ámbito corporativo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_leilape/status/2026134487805968886&partner=&hide_thread=false Eduardo Carrera, el último participante (por hoy) en entrar a #GranHermano, habia sido sancionado por romper una copa peleando con Romina, quien era su novia dentro de la casa en la edición de 2002.

La sanción fue nominarlo directamente y lo expulsó la gente. pic.twitter.com/ha4p5hOtTj — Leilape (@_leilape) February 24, 2026 El consolidado presente empresarial de la ex Gran Hermano Actualmente, Romina se desempeña como Gerente Comercial y Responsable de Grandes Cuentas en la firma MACSI S.A.C.I.F.I., un importante cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde enero de 2014. En este rol de modalidad híbrida, se especializa en ventas corporativas, negociación, fidelización de clientes y el liderazgo de equipos de trabajo.

Su extenso currículum detalla una fuerte experiencia previa en diversas áreas, destacándose en los siguientes rubros: