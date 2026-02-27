27 de febrero de 2026 - 10:13

Qué fue de la vida de Romina, la concursante de Gran Hermano a la que Eduardo Carrera agredió

Tras ser víctima de violencia en la versón 2003 del reality, forjó una sólida carrera alejada de los flashes.

La finalista de Gran Hermano 2003 es una prestigiosa empresaria.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

A más de dos décadas de aquel escándalo televisivo, la vida de Romina dio un giro de 180 grados, alejándose por completo de los focos de las cámaras para construir una exitosa trayectoria en el ámbito corporativo.

El consolidado presente empresarial de la ex Gran Hermano

Actualmente, Romina se desempeña como Gerente Comercial y Responsable de Grandes Cuentas en la firma MACSI S.A.C.I.F.I., un importante cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde enero de 2014. En este rol de modalidad híbrida, se especializa en ventas corporativas, negociación, fidelización de clientes y el liderazgo de equipos de trabajo.

Su extenso currículum detalla una fuerte experiencia previa en diversas áreas, destacándose en los siguientes rubros:

  • Industria automotriz: Ocupó altos puestos como Supervisora y Jefa de Ventas Corporativas y Especiales en concesionarias oficiales de Renault (Clama S.A., Galante D'Antonio, Ruta 3 Automotores) y Volkswagen (Car One) a lo largo de siete años.

  • Vocación social: Un dato muy llamativo de su perfil es que, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, se alejó del mundo empresarial para trabajar como intérprete en lengua de señas y en asistencia social para la Municipalidad de Lanús.

  • La época del reality: Durante los años en los que su rostro se hizo involuntariamente conocido por los exabruptos en Gran Hermano, ella trabajaba como Secretaria de Directorio en la Fundación Argentina de Agentes de Salud, abocada a tareas administrativas y coordinación de eventos.

Gran Hermano
Eduardo Carrera y Romina tuvieron un romance en Gran Hermano 2003

Totalmente alejada del perfil mediático, Orthusteguy, que logró terminar tercera en la edición de su Gran Hermano, se reinventó y pudo afianzarse como una ejecutiva con fuertes habilidades en el marketing digital, las relaciones públicas y la resolución de conflictos.

