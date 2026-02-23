Las personas que nacieron en los 60 comparten 3 habilidades gracias a sus padres

Las personas que nacieron en los años 60 crecieron en un contexto social muy distinto al actual, marcado por reglas claras en el hogar, fuerte presencia parental y aprendizajes prácticos desde la infancia. Según el escritor canadiense Farley Ledgerwood , especializado en desarrollo personal y psicología, tres habilidades transmitidas por los padres antes de los 11 años terminaron influyendo más en su vida que cualquier título universitario.

En un texto publicado en el sitio especializado GE Editing, Ledgerwood reflexiona sobre su propia experiencia y sostiene que esos aprendizajes tempranos moldearon su carácter, su disciplina y su manera de relacionarse con los demás.

El autor enumera tres enseñanzas concretas que, según su análisis, definieron a quienes crecieron en esa década:

Aprender a cambiar una rueda antes de los 11 años no fue solo una cuestión mecánica. Para Ledgerwood, significó adquirir autonomía y capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas. “Mi padre me enseñó a cambiar una rueda antes de cumplir 11 años”, recuerda el autor. Más allá de la acción puntual, el mensaje implícito fue claro: frente a un problema, primero se actúa y luego se evalúa.

El escritor subraya que un gesto tan simple como estrechar la mano correctamente tiene un impacto profundo en la percepción social. “Me enseñó a dar la mano”, señala Ledgerwood; en su interpretación, ese acto representa seguridad, respeto y disposición al encuentro. En entornos laborales y personales, esa primera impresión puede marcar la diferencia.

Los 60 Los 60 iStock

3. Mirar a los ojos al hablar

El tercer aprendizaje estuvo vinculado a la comunicación. “Y a mirar a alguien a los ojos cuando le hablo”, escribe. Para el autor, sostener la mirada transmite honestidad, presencia y confianza. Es una habilidad social básica que, en tiempos de pantallas y distracciones constantes, cobra un valor aún mayor.

Más que nostalgia: disciplina y carácter

Ledgerwood no plantea estas enseñanzas desde la nostalgia, sino como evidencia de cómo ciertos hábitos formativos influyen en la vida adulta. En su artículo sostiene que esas tres habilidades “me llevaron más lejos que cualquier título que haya obtenido”.

El eje del planteo no es desestimar la educación formal, sino remarcar que la formación del carácter comienza en el hogar y se consolida a través de pequeñas prácticas cotidianas.

Los 60 Los 60 iStock

El rol de los padres en la formación temprana

Desde el enfoque del desarrollo personal, el autor explica que la repetición de gestos simples, como mirar a los ojos, saludar correctamente o resolver tareas prácticas, fortalece la autoestima y la responsabilidad individual.

En ese sentido, quienes nacieron en los 60 habrían incorporado estas conductas como parte natural de su crecimiento, en una época donde la crianza enfatizaba la autonomía temprana y el respeto interpersonal.

El planteo de Farley Ledgerwood, escritor radicado en Toronto y colaborador en temas de comportamiento humano, pone el foco en un aspecto central: las habilidades sociales y prácticas adquiridas en la infancia pueden tener un impacto duradero, incluso superior al de los logros académicos formales.