Las personas que crecieron sin elogios tienen dificultades para aceptarlos, pero también desarrollan una fuerte validación interna, según la psicología

Las personas que crecieron sin elogios suelen vivir una contradicción silenciosa. Por un lado, pueden sentir incomodidad cuando alguien reconoce algo bueno en ellas. Por otro, muchas desarrollan una forma de validación interna construida a partir de esfuerzo, autonomía y autoexigencia.
La psicología no plantea que crecer sin elogios sea deseable. La falta de reconocimiento puede afectar la autoestima, la seguridad emocional y la capacidad de recibir afecto. Pero algunas personas transforman esa carencia en una habilidad: aprender a seguir aunque nadie aplauda.
Por qué cuesta aceptar un elogio
Cuando una persona no recibió elogios en su infancia, el reconocimiento puede sentirse extraño, exagerado o incluso sospechoso. No porque no lo necesite, sino porque no aprendió a incorporarlo como algo natural.
Ese mecanismo aparece especialmente en personas con baja autoestima o con una historia de crítica frecuente. Un cumplido puede chocar contra una imagen interna más dura: “no es para tanto”, “lo dice por compromiso” o “si supiera la verdad, no me elogiaría”.
Investigaciones sobre elogios y autoestima muestran que las personas con baja valoración personal pueden responder de manera defensiva o incómoda ante ciertos tipos de reconocimiento, especialmente cuando sienten que el elogio eleva demasiado las expectativas.
El problema de los elogios exagerados
Un estudio de Eddie Brummelman y otros investigadores, publicado en Psychological Science, encontró que los elogios inflados pueden perjudicar a niños con baja autoestima, porque los llevan a evitar desafíos por miedo a no estar a la altura.
Esto muestra algo importante: no cualquier elogio ayuda. Frases demasiado grandilocuentes, como “sos increíble” o “sos perfecto”, pueden generar presión en chicos que ya dudan de su valor.
En cambio, el elogio específico y centrado en el proceso suele ser más saludable. Reconocer el esfuerzo, la constancia o una decisión concreta ayuda más que definir a la persona como “brillante” o “especial”.
Cómo aparece la validación interna
La validación interna surge cuando alguien aprende a evaluar su propio desempeño sin depender por completo de una mirada externa. No significa no necesitar afecto, sino no quedar paralizado si ese afecto no llega.
La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que la motivación de calidad se apoya en necesidades psicológicas como autonomía, competencia y vínculo. La autonomía es clave para construir una guía interna.
En personas que crecieron sin elogios, esa guía puede formarse por necesidad. Aprenden a medir resultados, sostener rutinas y exigirse sin esperar confirmación constante de los demás.
La fortaleza también tiene un costo
El riesgo es que esa validación interna se vuelva demasiado rígida. Algunas personas no dependen de elogios porque aprendieron a no necesitarlos, pero también pueden tener dificultad para descansar, pedir ayuda o disfrutar un logro.
La frase “yo solo sé si hice las cosas bien” puede esconder fortaleza, pero también aislamiento emocional. La autonomía sana no implica rechazar todo reconocimiento, sino poder recibirlo sin que defina por completo la autoestima.
Por eso, aceptar un elogio puede ser un aprendizaje adulto. No hace falta discutirlo, minimizarlo ni devolverlo de inmediato. A veces, alcanza con decir gracias y permitir que esa información entre.