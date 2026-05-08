En Argentina , la llamada Ley de Sucesiones no funciona como una norma independiente con ese nombre , sino dentro del Código Civil y Comercial . Allí se establecen los casos en los que una persona puede ser excluida de una herencia y no recibir bienes.

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El punto que muchos desconocen es que no alcanza con ser familiar directo para heredar siempre. Hay conductas graves que pueden provocar la pérdida del derecho sucesorio, especialmente cuando afectaron al causante o a su entorno cercano.

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial enumera las causas de indignidad para suceder . Esta figura permite excluir a una persona que, aunque tendría vocación hereditaria, cometió hechos incompatibles con recibir la herencia.

Entre los casos principales aparecen quienes hayan sido autores, cómplices o partícipes de un delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del fallecido.

También puede alcanzar a quienes cometieron esos hechos contra descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermanos del causante. Es decir, la conducta grave no tiene que recaer únicamente sobre quien falleció.

Maltrato, abandono y falta de alimentos

Otra causal importante es el maltrato grave contra el causante o la ofensa grave a su memoria. No cualquier discusión familiar alcanza: debe tratarse de hechos relevantes y probados.

También pueden ser excluidos los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado los alimentos debidos, o que no hayan recogido al causante en un establecimiento adecuado cuando no podía valerse por sí mismo.

Se despide la Ley de Sucesiones en Argentina todas estas personas serán excluidas de la herencia y no podrán recibir ningún bien

Este punto suele generar conflictos porque no se trata solo de plata. En derecho de familia, los alimentos pueden incluir asistencia, salud, vivienda y cuidado básico cuando la persona estaba en situación de necesidad.

Qué pasa con el cónyuge separado o divorciado

El cónyuge no siempre hereda. El artículo 2437 del Código Civil y Comercial establece que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de unirse y una decisión judicial que implique cese de convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

Esto significa que una persona separada de hecho puede quedar fuera de la herencia si se prueba que ya no existía voluntad de recomponer la vida en común.

La diferencia es importante: no basta mirar el estado civil en un papel. En algunos casos, la Justicia analiza la situación real del vínculo antes del fallecimiento.

No es automático: debe probarse

La exclusión hereditaria no opera como una acusación informal. Quien pretende excluir a otro heredero debe invocar la causal correspondiente y aportar pruebas.

Sentencias penales, documentos, testimonios, historias clínicas, denuncias, medidas judiciales o constancias de abandono pueden ser relevantes según el caso. Sin prueba suficiente, la exclusión puede no prosperar.

Además, el artículo 2282 contempla que el perdón del causante puede hacer cesar la indignidad, siempre que conste de manera expresa o inequívoca.