8 de mayo de 2026 - 12:35

4 ejercicios de pie que reducen la panza más rápido que las clases de gimnasio después de los 60

Cada ejercicio físico de pie no derrite la panza por sí solos, pero pueden ser más sostenibles en conjunto que una clase intensa de gimnasio.

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Por Andrés Aguilera

Después de los 60 años, reducir la panza no depende de hacer abdominales interminables ni de copiar rutinas intensas de gimnasio. La clave está en combinar cada ejercicio físico de pie, fuerza, movimiento aeróbico y alimentación. No queman grasa localizada, pero ayudan a activar más músculos a la vez.

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Por qué los ejercicios de pie pueden funcionar mejor

Los movimientos de pie tienen una ventaja concreta: obligan al cuerpo a estabilizarse. No trabaja solo el abdomen, también participan piernas, glúteos, espalda, brazos y equilibrio.

Eso los vuelve especialmente útiles después de los 60, cuando importa cuidar masa muscular, movilidad y seguridad. El National Institute on Aging recomienda combinar ejercicio aeróbico, fuerza y equilibrio en adultos mayores.

Además, son más prácticos para quienes no se sienten cómodos acostándose en el piso. Muchas personas abandonan rutinas porque los ejercicios son incómodos, no porque les falte voluntad.

1. Marcha con rodillas altas

Embed - Marcha rodilla arriba

La marcha con rodillas altas activa abdomen, cadera y piernas. Se realiza de pie, elevando una rodilla por vez hasta una altura cómoda, sin perder postura ni inclinar el torso hacia atrás.

El movimiento debe ser controlado. No hace falta correr. Lo importante es mantener el abdomen firme, apoyar bien el pie y sostener un ritmo que permita respirar sin ahogarse.

Se puede empezar con 3 series de 30 segundos. Con el tiempo, se aumenta la duración o se agregan brazos activos para elevar el gasto energético.

2. Sentadilla a silla

La sentadilla a silla es uno de los ejercicios más útiles para mayores de 60 porque entrena una acción cotidiana: sentarse y levantarse con control.

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Se coloca una silla firme detrás del cuerpo, se bajan las caderas como si se fuera a sentar y se vuelve a subir empujando desde los talones. El abdomen debe mantenerse activo.

Este movimiento fortalece piernas y glúteos, pero también ayuda a mejorar estabilidad. Una opción inicial es hacer 2 o 3 series de 8 a 12 repeticiones.

3. Giros de torso de pie

Embed - Giros de torso de pie

Los giros de torso trabajan la zona media sin exigir acostarse. Se hacen con pies separados al ancho de caderas, rodillas apenas flexionadas y movimiento suave de un lado al otro.

La clave es no girar con brusquedad. El objetivo es activar oblicuos, movilidad torácica y control postural, no forzar la cintura.

Para hacerlo más intenso, se puede sostener una pelota liviana o una botella pequeña. Si hay dolor lumbar, conviene reducir el rango o consultar a un profesional.

4. Paso lateral con brazos arriba

Embed - PASOS LATERALES + BRAZOS ARRIBA

El paso lateral suma trabajo cardiovascular suave y coordinación. Se da un paso hacia un lado, se junta el otro pie y se acompañan los brazos hacia arriba o hacia adelante.

Este ejercicio aumenta el movimiento total sin impacto fuerte. También mejora coordinación, circulación y equilibrio dinámico, tres aspectos importantes después de los 60.

Se puede practicar durante 45 segundos, descansar y repetir. Si hay inestabilidad, conviene hacerlo cerca de una pared o respaldo firme.

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