7 verduras que son más baratas de cultivar que de comprar

Hay verduras que son más baratas de cultivar que de comprar, especialmente cuando se consumen seguido y se aprovechan varias cosechas de una misma planta. No hace falta tener una quinta: muchas pueden crecer en macetas, cajones o pequeños espacios con sol.

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La comparación depende del precio de cada zona, la estación y el costo inicial de semillas, tierra y recipientes. Pero hay hortalizas que suelen convenir porque crecen rápido, ocupan poco o permiten cortar hojas sin arrancar toda la planta.

Una huerta casera no siempre ahorra plata desde el primer día. Si se compran macetas grandes, sustratos caros y herramientas nuevas, el costo inicial puede subir bastante.

La diferencia aparece con cultivos repetitivos. Lechuga, rúcula, acelga o aromáticas pueden dar varias cosechas con poca inversión, mientras que otras verduras requieren más tiempo, espacio o cuidados.

El INTA, a través de materiales de ProHuerta , promueve la huerta agroecológica familiar como una forma de mejorar el acceso a hortalizas frescas y fortalecer la producción para autoconsumo.

1. Lechuga

La lechuga es una de las opciones más rendidoras para empezar. Crece rápido, puede cultivarse en maceta y permite cosechar hojas externas sin arrancar toda la planta.

Eso la vuelve especialmente conveniente si se consume ensalada varias veces por semana. En lugar de comprar un atado o planta cada pocos días, se pueden cortar hojas frescas según necesidad.

2. Rúcula

La rúcula ocupa poco espacio y tiene crecimiento veloz. En balcones o patios chicos, puede sembrarse en cajones poco profundos y producir hojas durante varias semanas.

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Su valor está en que suele venderse en paquetes pequeños y no siempre baratos. Tenerla en casa permite cosechar solo lo necesario y evitar que se marchite en la heladera.

3. Acelga

La acelga es una de las hortalizas más nobles de la huerta. Resiste bien, produce hojas grandes y permite cortes sucesivos sin perder toda la planta.

Para quienes cocinan tartas, tortillas, rellenos o salteados, puede ahorrar varias compras. Además, no exige una cosecha perfecta: las hojas tiernas y medianas también se aprovechan bien.

4. Perejil

El perejil parece menor, pero es uno de los cultivos más convenientes. Comprar un atado para usar apenas un puñado suele terminar en desperdicio.

Con una maceta chica cerca de la cocina, se puede cortar solo lo necesario. También sirve para salsas, ensaladas, sopas, carnes, papas o rellenos.

5. Cebolla de verdeo

La cebolla de verdeo es práctica porque rebota muy bien. Incluso puede volver a crecer desde la base blanca si se deja la raíz y se planta en tierra.

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Es ideal para quienes usan poco por comida. En vez de comprar un paquete entero, la planta permite cortar tallos verdes a medida que se necesitan.

6. Rabanito

El rabanito tiene una ventaja clara: es rápido. Muchas variedades pueden estar listas en pocas semanas si tienen buen suelo, riego y clima adecuado.

También ocupa poco espacio y se adapta bien a huertas urbanas. Para quienes lo consumen en ensaladas, aporta cosechas rápidas con una inversión mínima en semillas.

7. Tomate cherry

El tomate cherry requiere más sol y cuidados que una hoja verde, pero puede ser muy rendidor. Una planta sana produce muchos frutos durante la temporada.

Como suele venderse más caro que el tomate común, cultivarlo en maceta grande o cantero puede convenir si se consume con frecuencia.

El truco para que realmente ahorre plata

La huerta debe empezar chica. Conviene elegir tres o cuatro cultivos de consumo habitual, usar recipientes reciclados cuando sea posible y compostar restos vegetales para mejorar la tierra.

También importa sembrar escalonado. Si se planta toda la lechuga el mismo día, se cosecha todo junto. Si se siembra por tandas, la producción dura más.