Cómo hacer el más rico pan de zanahoria: receta sin gluten de solo 3 pasos y sin horno

Esta es de esas recetas simples para quiénes no quieren comer gluten, usando ingredientes simples.

Este pan de zanahoria sin gluten es de las recetas más elegidas para cuidar la alimentación.

Existen recetas simples y saludables. Una de ellas es el pan sin gluten, que además de ser nutritivo ofrece la ventaja de hacerse en muy poco tiempo. Entre las opciones más buscadas aparece esta receta que parece extraña por lo simple y que además no necesita horno para lograr un buen resultado.

Este pan resulta esponjoso y con un sabor delicado que se obtiene en cuestión de minutos utilizando pocos ingredientes. La combinación lleva zanahorias, harina de garbanzo y huevos, entre otras cosas y se transforma en una masa ligera y práctica que resulta ideal para acompañar cualquier comida.

Recetas Este pan de zanahoria sin gluten es de las recetas más elegidas para cuidar la alimentación. Web

La base de este pan sin gluten son las zanahorias que aportan humedad natural y un sabor levemente dulce que equilibra la preparación. Junto a ellas, el otro ingrediente principal son los huevos que ayudan a dar estructura y esponjosidad al resultado final.