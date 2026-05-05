Ensalada de lentejas, arroz y atún para 4 personas: deliciosa, abundante y se hace en pocos minutos

Si sos fan de las ensaladas, esta receta se puede volver tu favorita, por la cantidas de proteínas e ingredientes sanos que lleva.

Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

Tal y como nos explica la nutricionista Sonia Sáez las personas perdemos masa muscular y además somos muy propensas a quedarnos cortas en la ingesta de proteína diaria a medida que pasan los años. "La evidencia científica aconseja entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal al día, que puede variar según diversas circunstancias".

Si bien se suele comer mucha verdura algunas no cuentan con fuentes de proteínas de calidad, como huevos, pescado, pollo, pavo o legumbres, entre otros, por lo que hay que buscar recetas para solucionar esta falta nutricional.

Receta Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor. Web

Es así, que nace la posibilidad de crear ensaladas fáciles y rápidas pero sin olvidar esa necesaria proteína. Si además las combinas con carbohidratos, te quedará una ensalada completa que te servirá de plato único.

Este es el caso de la ensalada de lentejas, arroz y atún, que si bien está marcada para 4 personas, duplicando las cantidades, te da por resultado una enorme cantidad para tu familia, que no se va a cansar de comerla. Ingredientes 200 g de lentejas cocidas.

200 g de arroz cocido.

50 g de espinacas baby.

baby. Atún envasado.

envasado. 2 cebollas.

Medio pimiento rojo.

1 zanahoria.

1 hoja de laurel.

1 diente de ajo.

Vinagre.

Aceite de oliva.

Sal.

Pimienta. Receta Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor. Web Paso a paso para hacer esta ensalada Escurre las lentejas. Pela y pica la cebolla y rehógala 5 minutos en una sartén con un hilo de aceite. Pela la zanahoria y córtala en daditos para cocerlos 2 minutos en agua hirviendo. Mezcla una parte de vinagre con tres de aceite, un poco de sal, pimienta, y prepara una vinagreta. Mezcla todos los ingredientes en una ensaladera, aliña la ensalada, remueve, y sirve.