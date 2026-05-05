5 de mayo de 2026 - 11:59

Ensalada de lentejas, arroz y atún para 4 personas: deliciosa, abundante y se hace en pocos minutos

Si sos fan de las ensaladas, esta receta se puede volver tu favorita, por la cantidas de proteínas e ingredientes sanos que lleva.

Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

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Por Alejo Zanabria

Tal y como nos explica la nutricionista Sonia Sáez las personas perdemos masa muscular y además somos muy propensas a quedarnos cortas en la ingesta de proteína diaria a medida que pasan los años. "La evidencia científica aconseja entre 1,2 y 1,6 gramos por kilo de peso corporal al día, que puede variar según diversas circunstancias".

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Receta
Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

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Este es el caso de la ensalada de lentejas, arroz y atún, que si bien está marcada para 4 personas, duplicando las cantidades, te da por resultado una enorme cantidad para tu familia, que no se va a cansar de comerla.

Ingredientes

  • 200 g de lentejas cocidas.
  • 200 g de arroz cocido.
  • 50 g de espinacas baby.
  • Atún envasado.
  • 2 cebollas.
  • Medio pimiento rojo.
  • 1 zanahoria.
  • 1 hoja de laurel.
  • 1 diente de ajo.
  • Vinagre.
  • Aceite de oliva.
  • Sal.
  • Pimienta.
Receta
Esta ensalada es perfecta para comer sano, lleno de proteínas y rendidor.

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Paso a paso para hacer esta ensalada

  1. Escurre las lentejas. Pela y pica la cebolla y rehógala 5 minutos en una sartén con un hilo de aceite.
  2. Pela la zanahoria y córtala en daditos para cocerlos 2 minutos en agua hirviendo.
  3. Mezcla una parte de vinagre con tres de aceite, un poco de sal, pimienta, y prepara una vinagreta.
  4. Mezcla todos los ingredientes en una ensaladera, aliña la ensalada, remueve, y sirve.

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