7 alimentos para el desayuno con incluso más proteínas que los huevos

El desayuno con proteínas suele asociarse al huevo, pero hay alimentos cotidianos que pueden superarlo con facilidad. La clave está en mirar la porción real, no solo la fama del ingrediente. Un huevo grande aporta cerca de 6 gramos de proteína, una referencia útil para comparar.
Eso no significa que el huevo sea una mala elección. Al contrario: es práctico, versátil y nutritivo. El punto es que existen opciones que pueden sumar más saciedad, variedad y combinaciones posibles en una primera comida del día sin depender siempre de lo mismo.
Por qué algunos alimentos superan al huevo
La diferencia aparece cuando se comparan porciones habituales. Un solo huevo tiene menos proteína que una taza de yogur griego, media taza de cottage o una porción chica de salmón. Ahí está el dato central: no gana el alimento más famoso, sino el que concentra más proteína por ración.
Según bases nutricionales usadas para comparar alimentos, un huevo grande ronda los 6,3 gramos de proteína. Por eso, cualquier opción que pase esa cifra ya puede entrar en esta lista, siempre que sea una porción razonable para el desayuno.
7 opciones con más proteínas que un huevo
1. Yogur griego natural: media taza puede aportar alrededor de 11 gramos de proteína. Funciona con frutas, avena, semillas o frutos secos, y permite armar un desayuno rápido sin cocinar.
2. Queso cottage: media taza de cottage bajo en grasa puede llegar a unos 14 gramos de proteína. Es una opción útil para tostadas, bowls salados o combinaciones con tomate, palta y pimienta.
3. Mantequilla de maní: dos cucharadas rondan los 8 gramos de proteína. La clave está en no excederse con la cantidad, porque también aporta muchas calorías. En tostadas integrales, suma saciedad.
4. Semillas de calabaza: un cuarto de taza puede aportar cerca de 9 gramos de proteína. Sirven para sumar textura a yogures, granolas caseras o preparaciones con avena.
5. Lentejas cocidas: media taza llega aproximadamente a 9 gramos de proteína. Aunque no suenen a desayuno clásico, pueden funcionar en tostadas saladas, revueltos vegetales o bowls.
6. Garbanzos: una taza contiene cerca de 15 gramos de proteína. En formato hummus, puré o tostada salada, se convierte en una alternativa potente y bastante fácil de preparar.
7. Salmón: una porción de 85 gramos puede aportar alrededor de 19 gramos de proteína. En tostadas, con queso crema o palta, es una opción más completa y con grasas saludables.
El error más común al comparar proteínas
El problema aparece cuando se comparan alimentos sin mirar cantidades. Dos huevos ya cambian la cuenta y superan a varias opciones. Por eso, la comparación correcta es contra un huevo grande, no contra cualquier preparación con huevo.
También conviene mirar el conjunto del desayuno. Un alimento puede tener mucha proteína, pero si viene acompañado de azúcar, harinas refinadas o porciones excesivas, el resultado nutricional cambia. La mejor fórmula combina proteína, fibra y grasas saludables.
Cómo sumarlos sin complicar la mañana
Una forma simple es elegir una base proteica y sumar un complemento. Por ejemplo: yogur griego con semillas, tostada con cottage, hummus con pan integral o avena con mantequilla de maní.
La ventaja de estas opciones es que no obligan a eliminar el huevo, sino a dejar de verlo como la única fuente posible. Para quienes buscan más saciedad, más variedad o un desayuno diferente, estos alimentos abren un menú mucho más amplio.