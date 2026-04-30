30 de abril de 2026 - 20:15

Las sábanas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: la forma valiosa y útil que le da valor

Reciclaje. Las sábanas viejas pueden reutilizarse para una solución práctica y así no amontonarlas en casa. Con esto, se puede ahorrar con un poco de ingenio.

Objetos cotidianos que permanecen acumulados en casa, pueden ser de una utilidad valiosa diariamente.

Objetos cotidianos que permanecen acumulados en casa, pueden ser de una utilidad valiosa diariamente.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Las sábanas viejas suelen terminar guardadas o amontonadas en el placard cuando ya no cumplen su función original. Sin embargo, su tela suave y absorbente por los lavados logran un recurso valioso dentro de casa para convertirlas en elementos necesarios.

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Una de las formas más útiles de reutilizarlas es transformarlas en paños de cocina reutilizables. Esta alternativa no solo reduce el uso de papel descartable, sino que también ofrece una solución duradera para la limpieza diaria.

reciclaje de sábanas
Convertirlas en paños de limpieza reutilizables es práctico, pero sobre todo una forma de ahorrar.

Convertirlas en paños de limpieza reutilizables es práctico, pero sobre todo una forma de ahorrar.

Por qué las sábanas son ideales para este tipo de reciclaje

A diferencia de otras telas nuevas, las sábanas usadas tienen una ventaja clave: ya fueron lavadas muchas veces. Esto hace que sean más suaves, flexibles y, en muchos casos, más absorbentes.

Estas características las vuelven perfectas para tareas como limpiar superficies, secar derrames o reemplazar servilletas de papel. Además, reutilizarlas permite reducir la cantidad de residuos generados en el hogar y aprovechar materiales que aún tienen vida útil.

Convertirlas en paños de cocina reutilizables no solo es práctico, sino también una forma de ahorrar a largo plazo.

reciclaje de sábanas
Estos nuevos paños se pueden lavar y reutilizar las veces que sean necesarias.

Estos nuevos paños se pueden lavar y reutilizar las veces que sean necesarias.

Cómo hacer un rollo de cocina reutilizable con una sábana vieja

Materiales necesarios:

  • Sábana vieja.
  • Tijeras o cúter rotatorio.
  • Máquina de coser (opcional).
  • Hilo.
  • Broches de presión (opcional).
  • Plantilla (puede ser una hoja de papel de cocina).

Paso a paso

  1. Primero, utilizá una hoja de papel de cocina como guía para marcar el tamaño de cada pieza sobre la tela. Sumá un pequeño margen para la costura.
  2. Luego, cortá varias piezas iguales. Colocá dos capas de tela enfrentadas (lado derecho con lado derecho) y cosé todo el contorno, dejando una pequeña abertura en uno de los lados largos.
  3. Recortá las esquinas para evitar exceso de tela y girá la pieza para que quede del lado correcto.
  4. Después, cerrá la abertura con una costura cercana al borde, lo que también ayudará a reforzar toda la pieza.
  5. Una vez listas varias unidades, colocá los broches de presión en los extremos para poder unirlas entre sí.
reciclaje de sábanas

Las sábanas viejas pueden convertirse en un recurso valioso si se reutilizan con creatividad. Transformarlas en paños de cocina reutilizables es una opción práctica que combina ahorro, funcionalidad y reducción de residuos.

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