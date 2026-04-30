30 de abril de 2026 - 14:10

No tires los pallets de madera, tenés un tesoro en tus manos: transfórmalos en 2 maravillosas ideas para el hogar

Antes de dejarlos en la vereda, miralos con otros ojos. Con pocas herramientas podés transformarlos en muebles funcionales y de diseño para tu casa.

No tires los pallets de madera, tenés un tesoro en tus manos dos formas prácticas de reutilizarlos (1)
Por Andrés Aguilera

Leé además

La ciencia respalda a quienes realizan ejercicio por su salud más que por su aspecto. 

Según la ciencia, las personas que llegan activas a la vejez comparten este hábito físico clave

Por Sofía Serelli
que significa la letra d en un auto con transmision manual

Qué significa la letra "D" en un auto con transmisión manual

Por Andrés Aguilera

El problema es que muchos los recogen con entusiasmo y, al no saber cómo procesarlos, terminan arrumbados en un rincón del patio.

El paso cero que todos omiten (y arruina el resultado)

El error más frustrante al trabajar con pallets es creer que están listos para usar apenas los levantás del asfalto. Estas maderas están pensadas para carga pesada, no para decorar un living.

El secreto para que tu proyecto no parezca "basura apilada" es el tratamiento previo: lijado profundo e inmunización.

Tenés que usar una lijadora para quitar astillas e irregularidades, y aplicar un producto protector contra la humedad y los insectos. Solo después de este paso, la madera revela su verdadero potencial estético.

Proyecto 1: La huerta vertical para balcones o patios chicos

Si te falta espacio pero querés tener tus propias aromáticas, el pallet es la estructura ideal. Al ponerlo de forma vertical, los travesaños internos funcionan como estantes naturales.

No tires los pallets de madera, tenés un tesoro en tus manos dos formas prácticas de reutilizarlos (2)

  • Engrapá tela geotextil (o lona plástica gruesa perforada) en el interior de los huecos para formar "bolsillos".
  • Rellená con sustrato liviano y plantá romero, albahaca o menta.
  • Tip clave: Aseguralo firmemente a la pared con tarugos para evitar que el peso de la tierra húmeda lo venza.

Proyecto 2: El sillón modular de exterior que cuesta una fortuna

  1. Comprar mobiliario para el jardín exige un presupuesto altísimo.
  2. Con tres o cuatro pallets podés armar un sillón modular de estilo industrial.
  3. La estructura es simple: dos pallets apilados como base y uno fijado en ángulo recto como respaldo.
  4. El truco para que luzca profesional y no improvisado está en los almohadones. Invertí en colchonetas a medida forradas en tela náutica o lona impermeable.
No tires los pallets de madera, tenés un tesoro en tus manos dos formas prácticas de reutilizarlos (1)

El truco para que duren años a la intemperie

Ya sea la huerta o el sillón, si van a estar al aire libre, el barniz tradicional no alcanza porque con el sol se cuartea. La resolución definitiva es aplicar al menos tres manos de cetol (impregnante para madera).

A diferencia del barniz, el impregnante penetra en los poros de la madera del pallet y le permite "respirar", garantizando que tu proyecto gratuito no se pudra en la primera temporada de lluvias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa: dos formas faciles de reutilizarlas

No tires las botellas de detergente, son un tesoro para tu casa: dos formas fáciles de reutilizarlas

quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos: como reciclarlos

Quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos: cómo reciclarlos

Si ves estos pequeños frutos, no los ignores: se trata de un poderoso alimento antioxidante.

Si encontrás estos frutos rojos no los ignores, son un tesoro: tienen más vitamina C que la naranja

si tenes sorbetes o canitas de cumpleanos guardados, tenes un tesoro: la mejor forma de reutilizarlos

Si tenés sorbetes o cañitas de cumpleaños guardados, tenés un tesoro: la mejor forma de reutilizarlos