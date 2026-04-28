28 de abril de 2026 - 15:26

Quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos: cómo reciclarlos con esta maravillosa idea

Lo que parecía resto de fruta puede terminar convertido en una pieza útil, natural y bastante más linda de lo que uno imaginaría.

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Por Andrés Aguilera

Los carozos de durazno suelen ir directo a la basura. Ensucian y ocupan lugar después de comer la fruta. Pero hay un detalle que cambia la mirada sobre este descarte: cuando se lavan y se secan, se vuelven un material duro, liviano y muy noble, ideal para un proyecto.

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No se trata de guardarlos por guardar. Ni de convertirlos en un adorno raro que después termina juntando polvo.

La mejor forma de reutilizarlos de verdad es transformarlos en una almohadilla térmica artesanal, de esas que sirven para relajar cuello, hombros, manos o espalda baja, y que además pueden quedar lindas sobre una cama, un sillón o una mesa de luz si se elige una tela cuidada.

Por qué esta idea sí vale la pena y no es un reciclaje forzado

Acá está la parte interesante: no todos los descartes orgánicos merecen una segunda vida. Pero los carozos de durazno tienen una ventaja muy concreta frente a otros rellenos caseros. Son firmes, no se aplastan fácil, circula aire entre ellos y, cuando están bien secos, generan una textura agradable y bastante estable.

Eso permite hacer una pieza que no solo se vea linda, sino que además se use de verdad. A diferencia de un almohadón común, esta versión tiene otra función: puede calentarse apenas para dar confort o usarse a temperatura ambiente como apoyo relajante.

Ahí aparece la recompensa real para el lector: no es una manualidad decorativa sin sentido, sino un objeto útil que además tiene presencia estética.

Quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos cómo reciclarlos con esta maravillosa idea (2)

El error más común sería hacerla con carozos húmedos o mal lavados. Ahí el proyecto se arruina antes de empezar. Si se secan bien, en cambio, el resultado cambia muchísimo.

Qué necesitás para que quede linda, cómoda y duradera

Antes de coser, conviene pensar en el acabado. Si la idea es que realmente den ganas de usarla, lo mejor es elegir una tela sobria y natural, como lino, tusor, algodón grueso o gabardina liviana. Eso hace que la almohadilla no parezca improvisada.

Materiales necesarios

  • carozos de durazno
  • agua
  • cepillo pequeño
  • bandeja o fuente
  • tela resistente y linda
  • tijera
  • hilo
  • aguja o máquina de coser
  • regla o cinta métrica
  • embudo ancho o cuchara
  • opcional: unas pocas flores secas de lavanda

Primero hay que lavar muy bien los carozos para sacar pulpa y restos. Después conviene dejarlos varios días al sol o en un lugar seco y ventilado. Este paso no se puede apurar. Si el carozo sigue húmedo, más adelante puede arruinar toda la pieza.

Paso a paso para convertirlos en una almohadilla térmica que realmente den ganas de conservar

  1. El primer paso es definir el tamaño. Para cuello o nuca, un formato rectangular de 30 por 12 centímetros funciona muy bien. Para manos o zona lumbar, puede ser un poco más grande. Cortá dos piezas iguales de tela y presentalas antes de coser.
  2. Después, cosé casi todo el contorno, dejando una abertura para el relleno. No la cierres todavía.
  3. En ese momento llega la parte clave: llenarla sin exagerar. Si ponés demasiados carozos, queda dura como una piedra. Si ponés pocos, pierde cuerpo. Lo ideal es que tenga relleno, pero que todavía pueda adaptarse un poco al cuerpo.
  4. Una vez lleno, cerrá la abertura con una costura firme y prolija. Si querés sumar una capa más cuidada, podés hacerle una funda exterior desmontable en una tela más linda o más suave. Ese detalle mejora mucho la estética y hace que el proyecto se sienta más terminado.
Quien tiene carozos de durazno en su casa, tiene un tesoro en sus manos cómo reciclarlos con esta maravillosa idea (1)

Un plus que suele funcionar bien es agregar una pequeña cantidad de lavanda seca mezclada con los carozos. No mucha: solo la suficiente para que, al usarla, tenga una sensación más agradable y delicada.

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