La pasta dental que no usas no la tires, es un tesoro para la limpieza en tu casa: puede servir para tu ropa

Muchas personas desechan los últimos restos de pasta dental que quedan en el tubo sin saber que todavía pueden tener una utilidad práctica dentro del hogar. Uno de los usos que más interés ha despertado en los últimos años consiste en aprovechar ese producto para ayudar a eliminar manchas amarillas de la ropa blanca .

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Además de representar una forma sencilla de dar una segunda vida a un producto que normalmente terminaría en la basura, este método utiliza ingredientes económicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina o baño. Por eso se convirtió en una alternativa popular entre quienes buscan soluciones caseras para mejorar el aspecto de sus prendas .

La pasta dental contiene componentes limpiadores diseñados para remover residuos y suciedad. Cuando se combina con agua tibia y una pequeña cantidad de sal, puede ayudar a desprender parte de las partículas acumuladas en los tejidos que provocan la aparición de manchas amarillentas.

Para poner en práctica este método , se debe llenar un recipiente con agua tibia, evitando temperaturas excesivamente altas que puedan afectar los tejidos.

Las manchas blancas o amarillas que aparecen en la ropa pueden tratarse con ingredientes habituales del hogar.

Luego se agregan los restos de pasta dental blanca disponibles en el tubo y una cucharada de sal de mesa . Una vez mezclados los ingredientes hasta obtener una solución uniforme, la prenda debe permanecer en remojo entre 30 y 60 minutos .

Qué precauciones conviene tener en cuenta

Aunque se trata de una alternativa sencilla, los especialistas aconsejan probar primero la mezcla en una zona poco visible de la prenda. Algunas telas delicadas, estampados o acabados especiales podrían reaccionar de manera diferente a los componentes presentes en el dentífrico.

También es importante evitar el uso de agua demasiado caliente. En determinados casos, las altas temperaturas pueden fijar algunas manchas o provocar alteraciones en la forma original de ciertos tejidos.

Pasta dental - Imagen ilustrativa / Web Pasta dental - Imagen ilustrativa / Web

Cómo evitar que la ropa se achique después del lavado

Además de eliminar manchas, conservar correctamente las prendas requiere prestar atención a otros aspectos fundamentales. Uno de los errores más frecuentes consiste en ignorar las recomendaciones de lavado proporcionadas por el fabricante.

Cada tejido responde de manera distinta al agua y a la temperatura. Materiales como el algodón, la lana y otras fibras naturales pueden encogerse cuando se exponen a calor excesivo durante el lavado.