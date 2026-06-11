Donald Trump aseguró que cerró un acuerdo con Irán en medio del conflicto: cuándo se firmará y en dónde

Donald Trump afirmó que Estados Unidos “consiguió un acuerdo con Irán ” para poner fin al conflicto entre ambos países y aseguró que el entendimiento podría firmarse en los próximos días. El presidente sostuvo que el pacto ya cuenta con el ”aval de todas las partes involucradas”.

Trump dijo que Irán "tardó demasiado en negociar" y aseguró que "deberán pagar las consecuencias"

Trump amenazó con atacar Irán "muy duro esta noche" y anticipó la toma de una estratégica isla petrolera

En paralelo, Trump confirmó que “canceló un ataque contra el país persa” que estaba previsto para la noche del miércoles. Según dijo, la medida fue suspendida porque las negociaciones avanzaron hasta los niveles más altos de conducción iraní y consiguieron acercar posiciones entre las partes.

En la conferencia en el Despacho Oval, el mandatario señaló que los documentos finales del acuerdo están prácticamente terminados. Además, indicó que “la firma podría realizarse en Europa” , pero aclaró que todavía no se definió oficialmente ni la fecha ni el lugar.

El jefe de Estado remarcó que uno de los puntos centrales del entendimiento es el compromiso de Irán de no poseer armamento nuclear. “No tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento para ello”, afirmó al ser consultado sobre el contenido del pacto.

“Los documentos están prácticamente terminados. Así que ya veremos. Lo desean tanto como todos los demás” , destacó.

Consideró que está convencido de que este posible acuerdo será diferente porque “han recibido un golpe como muy pocos podrían soportar. Y ellos quieren cerrar el trato mucho más que yo”.

Trump mencionó a los países involucrados en el acuerdo

El presidente norteamericano afirmó haber conversado recientemente con líderes de varios países relevantes involucrados en las aprobaciones, entre ellos Israel, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin y otros. Añadió que pronto hablará también con Turquía, agrega el informe.

Cuando se le preguntó si el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, había aprobado el acuerdo que estaba discutiendo, respondió: “Entiendo que la respuesta es sí”.

Sobre las armas nucleares, afirmó que “no solo no tendrán, sino que no comprarán ni desarrollarán de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, un arma nuclear”.

Más temprano, al anunciar que cancelaba el ataque previsto contra Irán para esta noche, Trump lo justificó en que “las conversaciones” con Teherán “han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas”, según publicó en Truth Social.

“El bloqueo naval permanecerá plenamente vigente hasta que esta transacción quede finalizada”, afirmó. “El momento y el lugar de la firma serán anunciados en breve”, añadió.

Los iraníes esperan el anuncio oficial de su país

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim advirtió: “Hasta que Irán anuncie oficialmente cualquier posible entendimiento, las declaraciones de Trump sobre este asunto deben interpretarse en el contexto de sus afirmaciones anteriores”, reportó por su parte la cadena NBC News.

En tanto, una delegación de Qatar regresó esta mañana de Teherán a Doha tras mantener conversaciones con funcionarios iraníes, en coordinación con Estados Unidos, según una fuente conocedora de la situación, reportó la misma cadena estadounidense.

Según la fuente, las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada de hoy.