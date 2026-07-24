24 de julio de 2026 - 00:18

Donald Trump advirtió que usará fondos iraníes para cubrir daños a buques y cargas estadounidenses

En medio de la creciente tensión con Irán, Donald Trump afirmó que los activos iraníes bajo control de Estados Unidos podrán utilizarse para compensar eventuales daños a intereses estadounidenses.

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EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que cualquier daño que sufran en el futuro buques, cargamentos o bienes vinculados a intereses estadounidenses será compensado mediante el uso de fondos iraníes que permanecen bajo control de Washington.

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La declaración fue realizada este jueves a través de una publicación en la red social Truth Social, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán.

La advertencia de Donald Trump

En su mensaje, Trump sostuvo que la medida regirá "hasta nuevo aviso" y afirmó que los recursos iraníes retenidos por Estados Unidos podrán destinarse a cubrir eventuales pérdidas materiales.

Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente por el conflicto con Ir&aacute;n. (archivo)

Buques de guerra de la Armada de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente por el conflicto con Irán. (archivo)

"Que esta declaración sirva para dejar claro, hasta nuevo aviso, que a partir de este momento, todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos se pagarán con el dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla", expresó el mandatario.

El presidente también señaló que esas eventuales compensaciones podrían representar montos importantes. Al respecto señaló: "Estos daños pueden ser muy cuantiosos, pero, no obstante, es lo justo y equitativo".

Durante su publicación, Trump no precisó qué tipo de incidentes o circunstancias habilitarían la utilización de los activos iraníes retenidos por Estados Unidos para afrontar esas compensaciones. En la paralelo, las declaraciones se conocieron mientras Estados Unidos mantiene los ataques aéreos contra Irán, en medio de una escalada de las tensiones en Oriente Medio.

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