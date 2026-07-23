Estados Unidos impondrá nuevos aranceles de hasta 12,5% a 60 países, incluida la Argentina

El gobierno de Los aranceles de Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles de entre el 10% y el 12,5% para 60 socios comerciales , una medida con la que busca sostener su política comercial luego de los fallos judiciales que limitaron parte de su estrategia anterior.

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El nuevo esquema comenzará a regir desde el primer minuto del viernes y alcanzará a países que, según la administración estadounidense, no adoptaron medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso .

Entre los países incluidos figura la Argentina , que quedó alcanzada por el arancel del 10% , el nivel más bajo previsto dentro del nuevo régimen.

El anuncio fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer , pocas horas antes del vencimiento del arancel temporal del 10% que había sido implementado bajo la Sección 122 de la legislación comercial estadounidense.

Así surge del comunicado oficial de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) . Los países que cuentan con normas para combatir el trabajo forzoso recibirán un arancel del 10% , mientras que aquellos considerados con menores controles afrontarán gravámenes del 12,5% .

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

En ese primer grupo quedó incluida la Argentina, que además mantiene un acuerdo recíproco de comercio e inversión firmado con Estados Unidos en febrero de este año. Según trascendió, el Gobierno argentino aguardaba la publicación oficial de la medida para conocer el alcance definitivo de las exenciones y el tratamiento que recibirán distintos productos nacionales.

Exenciones para determinados bienes

La normativa contempla excepciones para algunos productos considerados estratégicos por Estados Unidos. Entre ellos figuran materias primas cuya aplicación de aranceles podría afectar el abastecimiento interno, productos con impacto sobre la economía estadounidense y bienes que no pueden producirse localmente en cantidades suficientes o a costos competitivos.

Asimismo, el USTR informó que determinados productos provenientes de la Argentina y de otros países podrán quedar exceptuados cuando ello contribuya al cumplimiento de los compromisos relacionados con la prohibición de importar mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

Javier Milei junto a Donald Trump. (archivo)

El fundamento de la nueva medida

La decisión fue adoptada al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita la imposición de sanciones comerciales frente a prácticas consideradas desleales. Según explicó el organismo estadounidense, las investigaciones incluyeron audiencias públicas, consultas con socios comerciales y más de 2.100 presentaciones antes de la adopción de la medida.

Greer sostuvo que la iniciativa busca combatir una práctica que calificó como una violación de los derechos humanos y una distorsión del comercio internacional.

"Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos mantuvo una prohibición de importar productos fabricados con trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó.

Los aranceles de Donald Trump. (archivo) The New York Times

La estrategia comercial de Trump continúa pese a los fallos judiciales

La nueva ronda de aranceles reemplazará el esquema temporal que vencía este viernes y forma parte de la estrategia impulsada por Trump para mantener vigente su política proteccionista. La iniciativa surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara gran parte de los aranceles globales implementados previamente por considerar que excedían las facultades del Poder Ejecutivo.

Pese a esos reveses judiciales, la administración republicana sostiene que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para mantener su estrategia comercial. Durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado, Greer aseguró que la política arancelaria seguirá siendo uno de los principales instrumentos económicos del Gobierno.

"Las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial no. Estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial", señaló.