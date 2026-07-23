Marco Rubio aseguró que Irán "suplica todos los días" alcanzar un acuerdo con Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , aseguró este jueves que Irán "suplica todos los días" a Washington alcanzar un acuerdo , en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, y acusó al gobierno iraní de incumplir reiteradamente los compromisos asumidos en negociaciones anteriores.

La Justicia de Estados Unidos confirmó que el juicio contra Nicolás Maduro comenzará en junio de 2027

Trump escala la tensión con Irán: amenaza con destruir infraestructura ante ataques en el Estrecho de Ormuz

Las declaraciones fueron realizadas durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra esta semana en Manila, Filipinas.

" El problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo, lo rompen o quieren cambiarlo ", sostuvo Rubio ante la prensa. Además, advirtió que la República Islámica "seguirá pagando el precio" por prolongar la guerra y afirmó que "el costo sube cada noche más y más".

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que el gobierno iraní intenta establecer contactos con Estados Unidos mediante intermediarios internacionales.

" Nos envían mensajes constantemente a través de terceros países ", señaló, pero evitó identificar cuáles serían esos Estados. Incluso afirmó que Teherán "se está quedando sin países por los que mandar" esos mensajes.

Luego, calificó al régimen iraní como un gobierno de "clérigos radicales" y "lunáticos malvados", y sostuvo que la población continuará sufriendo mientras sus dirigentes "entren en razón". También aseguró que la base industrial iraní está siendo "diezmada" por el conflicto.

Estados Unidos sostiene que Irán "no está listo" para negociar

Rubio reiteró el mismo mensaje expresado previamente por el presidente Donald Trump y aseguró que la República Islámica "no está lista para llegar a un acuerdo".

Las declaraciones se producen después de que, en junio, Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos reanudó sus ataques contra Irán que respondió bombardeando bases estadounidenses en países de medio oriente. EFE

Sin embargo, hace dos semanas Trump dio por finalizada la tregua al considerar que Irán había incumplido los términos del entendimiento.

Desde entonces, Estados Unidos intensificó sus ataques sobre territorio iraní, mientras que Teherán respondió con bombardeos dirigidos contra países del Golfo aliados de Washington, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Catar.

En ese contexto, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) volvió a defender este jueves su ofensiva militar y aseguró que sus ataques son una respuesta a las acciones de Estados Unidos y que no buscan agredir a los "países hermanos" de la región.