La guerra con Irán ya costó 37.500 millones de dólares, según estimaciones del Pentágono

El Pentágono estimó que la guerra de Estados Unidos contra Irán ya tuvo un costo de 37.500 millones de dólares , según informó este martes el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth , durante una audiencia presupuestaria en el Senado.

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La cifra fue difundida mientras la administración de Donald Trump busca obtener nuevos fondos para sostener el conflicto , con el argumento de que el financiamiento adicional resulta necesario para mantener las operaciones militares.

Durante su exposición ante los legisladores, el secretario de Defensa aseguró que el dinero adicional para la guerra es “urgente y necesario” y advirtió sobre las consecuencias de no aprobar nuevas partidas presupuestarias.

"Sin estos fondos, nos vamos a quedar cortos" , afirmó Hegseth, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El costo de la guerra es sideral para Estados Unidos.

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que legisladores republicanos solicitaran al Congreso estadounidense la aprobación del presupuesto de defensa propuesto por el presidente Trump , que contempla un gasto de 1,5 billones de dólares.

Diferencias en las estimaciones sobre el costo del conflicto

El dato informado por Hegseth supera una estimación previa realizada por la Casa Blanca. En junio, el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Russell Vought, había señalado ante legisladores que la guerra con Irán tendría un costo aproximado de 30.000 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses.

De esta manera, las autoridades estadounidenses presentaron nuevas cifras mientras continúa el debate político sobre el financiamiento de las operaciones militares.

Fuerzas de los Estados Unidos. (archivo) Xinhua

El Pentágono informó lesiones entre soldados estadounidenses

Además del impacto económico del conflicto, Hegseth fue consultado durante la audiencia por los reportes que indicaban que el Pentágono habría demorado la difusión de información sobre lesiones sufridas por militares estadounidenses durante los recientes enfrentamientos con Irán.

Según datos del propio Departamento de Defensa, cerca de cien soldados de Estados Unidos resultaron lesionados desde el 7 de julio en el marco de los combates.

Las autoridades militares enfrentan ahora cuestionamientos vinculados tanto al costo financiero de la guerra como al manejo de la información sobre las consecuencias para las tropas desplegadas.