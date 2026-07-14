No para: el petróleo sube más de 4% y se acerca a los US$ 90 por barril tras más ataques entre EE.UU. e Irán

El precio internacional del petróleo registró este martes un fuerte incremento superior al 4% y volvió a acercarse a los US$90 por barril , en medio de una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán . Se trata del valor más alto en más de un mes, luego de que el crudo permaneciera por debajo de los US$80 durante las últimas semanas.

El líder supremo de Irán promete vengar la muerte de su padre tras las amenazas de Donald Trump contra su país

Petróleo: Trump bloquea a Irán y fija el precio que cobrará por custodiar el estrecho de Ormuz

El Brent , referencia para el mercado internacional, cotizaba en torno a US$87,32 por barril , mientras que el WTI , utilizado como referencia en Estados Unidos, operaba cerca de US$80 , con una suba del 3,4% respecto del cierre anterior.

El salto en los precios se produjo después de que Estados Unidos completara durante la madrugada la tercera ola consecutiva de ataques contra objetivos iraníes .

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), atacaron objetivos en Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, empleando municiones de precisión contra sistemas de defensa costera, instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas iraníes, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

Tras la ofensiva, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que su país asumirá el rol de "guardián" del estrecho de Ormuz , uno de los principales corredores marítimos para el transporte mundial de petróleo.

Además, sostuvo que Estados Unidos cobrará un reembolso del 20% sobre toda la carga transportada por esa vía y aseguró que el paso permanecerá abierto "con o sin Irán".

Trump aseguró que Estados Unidos asumirá el rol de "guardián" de Ormuz. EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Según trascendió, las fuerzas iraníes lanzaron ataques contra Baréin, Jordania y dos buques petroleros vinculados con los Emiratos Árabes Unidos que navegaban por el estrecho.

En paralelo, el canciller iraní Abás Araqchi ironizó sobre el anuncio de Trump mediante un mensaje en la red social X. "Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo seguirá siendo para siempre", escribió el funcionario, antes de agregar: "El presidente de Estados Unidos tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro debe recibir una compensación".