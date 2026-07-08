Efecto Trump: se disparó el precio del petróleo tras anunciar el fin de la tregua con Irán

El petróleo compensó la caída de otros segmentos y sostuvo el crecimiento energético

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El crudo Brent, referencia internacional, subió 3,94 dólares y alcanzó los 78,10 dólares por barril, mientras que el petróleo estadounidense WTI avanzó 3,60 dólares, hasta los 74,04 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo después de que Trump asegurara en la cumbre de la OTAN, en Turquía, que el entendimiento alcanzado con Teherán ya no tiene vigencia, aunque señaló que las conversaciones diplomáticas podrán continuar.

"Para mí, creo que se acabó. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos ", afirmó este miércoles el mandatario al ser consultado sobre el futuro del acuerdo, durante el evento en Ankara.

"Son mala gente. Han matado a miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes", añadió.

Más tarde, durante una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, endureció aún más su postura al anticipar posibles nuevas ofensivas.

"Los golpeamos muy duro anoche, muy, muy duro (...) probablemente les daremos otro duro golpe esta noche", sostuvo el líder republicano.

Como parte del acuerdo temporal alcanzado tras el inicio del conflicto, Irán y Estados Unidos habían pactado permitir durante 60 días el paso de embarcaciones por el estrecho de Ormuz sin cobrar tasas. Sin embargo, Teherán reiteró que pretende controlar el tránsito marítimo y aplicar peajes una vez finalizado ese plazo, una medida que modificaría décadas de funcionamiento de una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Hasta ahora, el precio del petróleo había retrocedido desde los máximos superiores a los 100 dólares por barril registrados durante la escalada inicial del conflicto y había regresado a niveles similares a los existentes antes de la guerra.

Chimeneas en una refinería de gas y petróleo EFE

Caen las bolsas mundiales tras los dichos de Trump sobre Irán

Las declaraciones de Trump y el temor a una vuelta de las hostilidades a gran escala también golpeó a los mercados financieros.

Antes de la apertura de Wall Street, los futuros del S&P 500 caían 1%, los del Dow Jones retrocedían 1,3% y los del Nasdaq perdían 1,1%.

Al mismo tiempo, el índice de volatilidad VIX, conocido como el "índice del miedo" de Wall Street, avanzaba cerca del 13%, su mayor suba diaria en más de un mes, aunque todavía permanecía por debajo de los niveles registrados durante marzo.

Caen las bolsas mundiales tras los dichos de Trump sobre Irán Archivo

En Europa también predominaron las pérdidas. El índice STOXX 600 descendía 1,6%, encaminándose a su peor jornada desde mediados de marzo. El DAX de Alemania retrocedía 2,4%, el CAC 40 francés cedía 2,2% y el FTSE 100 británico bajaba 1,7%.

En Asia, la tendencia negativa fue aún más marcada. El Nikkei 225 de Tokio cayó 2,1%, mientras que el Kospi de Corea del Sur se desplomó 5,4%, arrastrado por una fuerte venta de acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial.

Entre las compañías más afectadas figuraron Samsung Electronics, que perdió 6,3%, y SK Hynix, que cayó 5,7%, pese a que ambas mantienen buenas perspectivas de crecimiento por la demanda mundial de chips para inteligencia artificial.

Los analistas señalaron que la incertidumbre geopolítica se sumó a las crecientes dudas sobre las elevadas valuaciones del sector tecnológico, especialmente de las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, que en las últimas semanas habían liderado las ganancias de los mercados.