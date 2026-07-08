Ya entró en vigor: la nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe mantener mascotas en vehículos

Dejar a un perro solo más de 24 horas o mantenerlo habitualmente en una terraza puede acarrear sanciones de hasta 50.000 euros según la nueva normativa vigente.

La Ley de Bienestar Animal ya rige en España, estableciendo prohibiciones estrictas sobre el alojamiento de mascotas. Desde ahora, queda vetado mantener de forma habitual a perros y gatos en vehículos, balcones, terrazas o trasteros. La normativa busca garantizar la dignidad de los más de trece millones de animales registrados, castigando hábitos antes comunes.

El Congreso impulsó este marco legal para proteger a los animales que conviven en el entorno humano, considerando que uno de cada tres hogares cuenta con al menos un animal de compañía. Sin embargo, los datos oficiales revelan que solo el 27% de los perros y el 4,3% de los gatos que llegan a refugios están identificados con microchip.

¿Cuánto tiempo puede estar solo un perro según la nueva ley? El artículo 27 de la ley es taxativo respecto a los espacios de permanencia. No se permite que los animales habiten de forma habitual en azoteas, sótanos, patios, vehículos o similares. La norma también fija un límite temporal estricto para la ausencia de los responsables: ningún animal de compañía puede quedar sin supervisión por más de tres días consecutivos.

En el caso específico de los perros, el margen de soledad se reduce a un máximo de veinticuatro horas consecutivas. El incumplimiento de estos plazos o la estancia en lugares no aptos se considera una infracción que las autoridades ya pueden sancionar administrativamente, basándose en la falta de cuidado u obligaciones establecidas legalmente por parte de los titulares.

¿Cuáles son las multas por incumplir la Ley de Bienestar Animal? Las infracciones se dividen en tres categorías. Las leves, como mantener animales en balcones de forma habitual sin causarles daño físico, conllevan multas de entre 500 y 10.000 euros. Las graves se aplican cuando existe daño o sufrimiento animal, incluyendo la falta de identificación o el uso de mascotas como premio en rifas, con sanciones que escalan hasta los 50.000 euros.