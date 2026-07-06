Cómo poner un tornillo en la pared con un truco casero y que quede bien firme

Una técnica de perforación precisa y la elección del calibre adecuado según el peso del objeto evitan que los cuadros o estantes se desprendan o dañen la superficie.

Colgar un cuadro o una repisa parece una tarea sencilla hasta que el tornillo comienza a ceder o la pared se desgrana. El truco para una fijación permanente no está en la fuerza, sino en la técnica de instalación del tarugo, un componente que garantiza estabilidad y protege la integridad de cualquier superficie.

Antes de encender el taladro, el paso más importante es la evaluación del peso del objeto a colgar. No todos los elementos requieren la misma resistencia y existe una regla proporcional básica: a mayor peso del objeto, mayor debe ser el calibre tanto del tornillo como del tarugo que se va a utilizar para el anclaje.

¿Cómo elegir el tarugo según el peso y el tipo de pared? La solidez de la pared también define el éxito del trabajo, ya que las superficies de ladrillo macizo se comportan de manera distinta a las paredes huecas. Estas últimas necesitan componentes específicos para asegurar que la carga se distribuya de forma uniforme y no arranque un trozo de material durante la instalación o con el paso del tiempo.

El mecanismo de funcionamiento de estos pequeños cilindros de plástico o madera es fundamental para entender por qué son indispensables en el hogar. Cuando el tornillo se introduce en el tarugo, este se expande contra las paredes internas del orificio realizado. Esta presión lateral genera una fricción tan alta que impide que el conjunto se deslice hacia afuera, transformando un agujero simple en un punto de sujeción robusto que puede soportar tensiones constantes sin aflojarse ni comprometer la estructura de la pared.

¿Cuáles son los pasos clave para perforar y colocar el tarugo? Seguir un orden preciso evita errores comunes en la instalación:

Marcar el punto exacto donde se realizará la perforación.

donde se realizará la perforación. Perforar con lentitud , utilizando un taladro con una broca o pico que coincida milimétricamente con el diámetro del tarugo. Si el orificio queda apenas más grande que la pieza, la expansión interna no será suficiente y el tornillo quedará flojo.

, utilizando un taladro con una broca o pico que coincida milimétricamente con el diámetro del tarugo. Si el orificio queda apenas más grande que la pieza, la expansión interna no será suficiente y el tornillo quedará flojo. Introducir el tarugo en el orificio, asegurándose de que encaje a la perfección. Si ofrece resistencia, se puede usar un martillo para empujarlo hasta que quede al ras de la superficie.

en el orificio, asegurándose de que encaje a la perfección. Si ofrece resistencia, se puede usar un martillo para empujarlo hasta que quede al ras de la superficie. Insertar el tornillo, girándolo con suavidad y constancia hasta lograr una fijación firme al tacto. Seguir este orden no solo garantiza la estabilidad de los objetos decorativos o funcionales, sino que también previene daños estructurales y evita reparaciones futuras por desprendimientos accidentales. Lograr un acabado profesional en casa depende de respetar estos tiempos y las medidas de cada material.