5 de julio de 2026 - 15:30

Por qué todos están poniendo una hoja de papel dentro del cajón de la persiana: realmente funciona

Este método viral permite detectar fugas térmicas que representan hasta el 30% del gasto energético en el hogar sin necesidad de herramientas costosas ni conocimientos técnicos previos.

Esta es la razón por la cual colocan papeles dentro del cajon de la persiana.&nbsp;

Esta es la razón por la cual colocan papeles dentro del cajon de la persiana. 

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Por Sofía Serelli

El cajón de la persiana suele ser el gran olvidado del aislamiento doméstico, convirtiéndose en un puente térmico por donde escapa el confort. Una simple hoja de papel se ha convertido en la herramienta definitiva para identificar y frenar momentáneamente estas corrientes de aire que disparan las facturas de climatización.

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La mayoría de las viviendas cuentan con estos compartimentos sobre las ventanas para alojar el mecanismo de enrollado. Sin embargo, su construcción suele ser deficiente, utilizando maderas muy finas o láminas metálicas que no ofrecen resistencia real al paso del clima exterior. Al estar conectados directamente con la calle, estos espacios permiten que el aire caliente entre en verano y el frío en invierno.

El sensor de papel para detectar fugas de energía

El truco consiste en plegar una hoja de papel común e introducirla en las fisuras o puntos de cierre defectuosos del cajón. Un lugar crítico suele ser el orificio por donde pasa la cinta de la persiana, un punto de fuga constante de temperatura. Si el papel se desliza con excesiva facilidad o entra sin resistencia, el diagnóstico es claro: existe un hueco por donde se está perdiendo dinero en energía.

Esta técnica se inspira en una prueba clásica utilizada para comprobar el estado de las juntas de las heladeras. Al igual que en los electrodomésticos, si el papel no queda retenido con firmeza, significa que el sellado ha fallado. En el caso de las persianas, este problema puede representar entre el 25% y el 30% de la pérdida térmica total de una casa que no cuenta con un aislamiento específico en esa zona.

Una solución inmediata frente al aislamiento profesional

A pesar de su popularidad, se trata de un remedio temporal y no de una solución estructural definitiva. La celulosa no posee la capacidad de aislamiento térmico de materiales técnicos como la lana de roca, el corcho expandido o los paneles de poliestireno. Estos últimos son los que realmente logran un sellado profesional y duradero en la coibentación del hogar.

La gran ventaja de este método es su inmediatez y costo cero. Permite a cualquier persona tomar medidas en cuestión de segundos sin necesidad de aplicar espumas adhesivas o materiales difíciles de retirar más tarde. Si al acercar la mano al borde del cajón en un día ventoso se percibe una brisa, el papel sirve como una señal de alarma inmediata que indica la necesidad de una intervención mayor.

Para quienes buscan una mejora real a largo plazo, el consejo es utilizar paneles aislantes moldeados a medida que no interfieran con el movimiento de la persiana. Mientras tanto, el folio de papel sigue siendo el mejor aliado para quienes necesitan un alivio rápido frente al calor extremo o las heladas, permitiendo identificar esos pequeños puntos críticos en la eficiencia del hogar.

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