La tabla vieja de la cocina no la tires, todavía guardás un tesoro: cuatro ideas útiles para aprovecharla

La tabla de cortar de la cocina parece gastada con el tiempo. Con pocos materiales puede reciclarse en cuatro ideas originales que se usan todos los días.

La tabla de la cocina todavía conserva resistencia para reutilizarla en ideas estéticas y simples de realizar.

La vieja tabla que tenemos en la cocina para picar los alimentos ya no se puede seguir utilizando. Está manchada, rayada, con esa pátina de años que la hace ver vieja. Antes de tirarla o dejarla acumular polvo, conviene saber que ese trozo de madera todavía tiene estructura, grosor y la rigidez perfecta para convertirse en cuatro ideas distintas.

Y la mejor parte: ninguna de estas ideas necesita herramientas especiales. Con lo que hay en casa o en cualquier ferretería del barrio alcanza.

Los materiales son fáciles de conseguir y no se necesita ser experto para este tipo de ideas. WEB 1. Organizador de cubiertos colgante Este organizador combina la tabla vieja con ganchos de metal y un pequeño bolsillo de tela para guardar cucharas, tenedores y utensilios de cocina. Queda en la pared y libera espacio en los cajones.

Materiales Una tabla de madera larga y delgada.

larga y delgada. Tres o cuatro ganchos de metal con tornillo (los que se usan para colgar tazas).

con tornillo (los que se usan para colgar tazas). Un trozo de tela resistente del tamaño que quieras para el bolsillo.

del tamaño que quieras para el bolsillo. Pegamento fuerte o aguja e hilo.

fuerte o e Dos tornillos pequeños con tarugo para fijar la tabla a la pared. Paso a paso: Lavá y lijá levemente la tabla para sacar cualquier residuo. Dejala secar completamente. Doblá el trozo de tela por tres lados y pegá o cosé esos tres bordes a la parte frontal de la tabla, dejando el borde superior abierto para que funcione como bolsillo. Marcá los puntos donde van los ganchos, distribuyéndolos de manera pareja a lo largo de la tabla. Atornillalos. Fijá la tabla a la pared con los tornillos y tarugos. Colgá cucharas y tenedores en los ganchos y guardá los más pequeños en el bolsillo de tela. 2. Pizarra de cocina Una tabla de cortar plana y seca puede transformarse en una pequeña pizarra de pared para anotar listas de compras, recetas rápidas o mensajes para la familia.

Materiales Una tabla de cortar limpia y seca.

de cortar limpia y seca. Papel de pizarra autoadhesivo (se consigue en papelerías o tiendas de manualidades).

(se consigue en papelerías o tiendas de manualidades). Tijera, cinta decorativa o washi tape para enmarcar los bordes.

decorativa o para enmarcar los bordes. Una tiza.

Un pequeño imán o gancho para colgar. Paso a paso: Limpiá bien la tabla y asegurate de que esté completamente seca antes de empezar. Cualquier humedad residual hace que el papel no pegue bien. Cortá el papel de pizarra al tamaño de la tabla, dejando un margen de medio centímetro por cada lado para que no llegue hasta el borde. Retirá el protector del autoadhesivo y pegá el papel sobre la tabla, de arriba hacia abajo, evitando burbujas de aire. Presioná bien con la palma. Decorá el borde con cinta o washi tape para dar un acabado prolijo. Fijala en la pared con un gancho o tornillo y guardá la tiza cerca, con un clip o un pequeño imán pegado a la tabla. Cada idea es duradera y no lleva mucho tiempo de realización. WEB 3. Reloj de pared Esta es la idea que más sorprende a quien la ve terminada, y es también la más simple de explicar. Una tabla de cortar con forma redonda o rectangular se convierte en la esfera de un reloj de pared.

Materiales Una tabla de cortar (preferentemente redonda, aunque cualquier forma funciona).

Un mecanismo de reloj de pared con agujas (se vende en ferreterías o tiendas de manualidades por pocas monedas).

Una mecha para madera del diámetro indicado en el mecanismo.

Números adhesivos o pintados.

Una batería AA. Paso a paso Limpiá la tabla y lijala si tiene desniveles. También podés pintarla o dejarla en su color natural, según el gusto. Marcá el centro exacto de la tabla con regla y lápiz. Perforá ese punto con la mecha del tamaño correspondiente al eje del mecanismo. Insertá el mecanismo por la parte trasera de la tabla, pasando el eje a través del agujero hacia la parte frontal. Ajustá la tuerca que viene con el mecanismo para fijarlo a la tabla desde la parte delantera. Colocá las agujas en el orden indicado (horaria, minutera, segundera), poné la batería y colgá en la pared usando el gancho que trae el mecanismo en la parte trasera. WEB 4. Colgador de cocina con cubiertos Este colgador combina la tabla vieja con cubiertos viejos doblados que funcionan como ganchos. Es ideal para colgar repasadores, delantales o trapos cerca de la cocina, y se puede pintar para que combine con los colores de los muebles. Materiales Una tabla de cortar.

de cortar. Tres o cuatro cubiertos metálicos viejos (tenedores o cucharas).

metálicos viejos (tenedores o cucharas). Alicates para doblar el metal.

para doblar el metal. Pintura acrílica del color deseado, pincel, y tornillos pequeños con sus tuercas para fijar los cubiertos a la tabla. Paso a paso Pintá la tabla con la pintura acrílica y dejá secar completamente. Si querés más opacidad, dale dos manos. Doblá los cubiertos con los alicates: la parte que va a quedar pegada a la tabla doblala hacia adentro en ángulo recto, y la parte superior doblala levemente hacia adelante para que funcione como gancho. Marcá sobre la tabla los puntos donde van a ir los cubiertos, distribuyéndolos de manera pareja. Fijá cada cubierto a la tabla con un tornillo y su tuerca, pasándolo por la parte doblada en ángulo recto. Atornillá la tabla a la pared y empezá a colgar los repasadores o delantales en los ganchos de cubierto. WEB