Los azulejos ya no se usan en el baño: la tendencia en 2026 es económica, no junta moho y es impermeable

Durante décadas, los azulejos fueron el revestimiento más elegido para baños por su resistencia al agua y su durabilidad. Sin embargo, una nueva tendencia comenzó a ganar terreno en reformas y construcciones nuevas. Se trata de una alternativa que combina una estética moderna con una instalación mucho más rápida y un mantenimiento sencillo.

Ya no se permite tener un solo perro en casa sin compañía: la ley que cambia la forma de tener mascotas

Transformá botellas de plástico en adorables paraguas: paso a paso para hacerlo vos mismo

Su principal atractivo es que eliminan uno de los problemas más comunes de los baños: las juntas con pastina donde suelen aparecer manchas de humedad y moho. Además, pueden colocarse directamente sobre los azulejos existentes, lo que reduce costos y evita grandes obras.

También conocidos como revestimientos de PVC texturizado o paneles de pared de PVC, estos materiales fueron diseñados para soportar ambientes húmedos sin deteriorarse con el paso del tiempo.

Otra de sus ventajas es la rapidez de instalación. En muchos casos solo deben cortarse las placas a medida utilizando un cúter o una sierra y fijarlas con adhesivos especiales, evitando retirar los azulejos antiguos.

Por ese motivo, muchos fabricantes recomiendan optar por paneles de PVC rígido compuesto (SPC), que ofrecen una mayor resistencia frente a impactos y una vida útil más prolongada.

Qué materiales son necesarios para instalar paneles de PVC

Quienes decidan realizar este tipo de renovación suelen necesitar los siguientes elementos:

Paneles o láminas de PVC.

o de PVC. Adhesivo recomendado por el fabricante.

recomendado por el fabricante. Cúter o sierra para realizar los cortes.

o para realizar los cortes. Cinta métrica.

Nivel.

Espátula o rodillo para mejorar la adherencia.

Antes de comenzar, es importante comprobar que la superficie esté limpia, seca y firme para garantizar una correcta fijación.

Paso a paso para colocar este revestimiento

La instalación resulta mucho más sencilla que la colocación de cerámicos tradicionales.

Limpiá completamente la pared. Medí el área y cortá los paneles a la medida necesaria. Aplicá el adhesivo indicado por el fabricante. Colocá las placas encastrándolas entre sí. Presioná para asegurar una buena adherencia. Revisá que todas las uniones queden correctamente alineadas.

Una vez finalizado el trabajo, el baño queda protegido frente a la humedad y con una superficie fácil de limpiar.

WEB

Gracias a su bajo mantenimiento, su aspecto moderno y su resistencia al agua, los paneles de PVC se consolidan como una de las alternativas más elegidas para renovar baños durante 2026 sin realizar grandes obras.