Los azulejos ya no se usan en el baño: la tendencia en 2026 es económica, no junta moho y es impermeable

Durante décadas, los azulejos fueron el revestimiento más elegido para baños por su resistencia al agua y su durabilidad. Sin embargo, una nueva tendencia comenzó a ganar terreno en reformas y construcciones nuevas. Se trata de una alternativa que combina una estética moderna con una instalación mucho más rápida y un mantenimiento sencillo.
Su principal atractivo es que eliminan uno de los problemas más comunes de los baños: las juntas con pastina donde suelen aparecer manchas de humedad y moho. Además, pueden colocarse directamente sobre los azulejos existentes, lo que reduce costos y evita grandes obras.
No acumula olor ni suciedad. Además presenta desventajas mínimas.
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Por qué los paneles de PVC se están convirtiendo en tendencia
También conocidos como revestimientos de PVC texturizado o paneles de pared de PVC, estos materiales fueron diseñados para soportar ambientes húmedos sin deteriorarse con el paso del tiempo.
Entre sus principales ventajas se encuentran:
- No necesitan pastina, ya que las piezas encastran entre sí.
- Se pueden instalar sobre revestimientos existentes.
- Son 100% impermeables y resisten el vapor de la ducha.
- Están disponibles en diseños que imitan mármol, piedra, cemento alisado o madera.
- Tanto el material como la colocación suelen ser más económicos que los revestimientos cerámicos tradicionales.
Otra de sus ventajas es la rapidez de instalación. En muchos casos solo deben cortarse las placas a medida utilizando un cúter o una sierra y fijarlas con adhesivos especiales, evitando retirar los azulejos antiguos.
Qué desventajas conviene conocer antes de elegirlos
- Aunque presentan numerosos beneficios, los especialistas también señalan algunos aspectos que conviene tener en cuenta antes de decidirse por este tipo de revestimiento.
- Las láminas de PVC tradicionales pueden deformarse si permanecen muy cerca de fuentes intensas de calor, como algunas estufas o luminarias instaladas a poca distancia. Además, las versiones huecas pueden sufrir abolladuras o perforaciones si reciben golpes fuertes.
Por ese motivo, muchos fabricantes recomiendan optar por paneles de PVC rígido compuesto (SPC), que ofrecen una mayor resistencia frente a impactos y una vida útil más prolongada.
Qué materiales son necesarios para instalar paneles de PVC
Quienes decidan realizar este tipo de renovación suelen necesitar los siguientes elementos:
- Paneles o láminas de PVC.
- Adhesivo recomendado por el fabricante.
- Cúter o sierra para realizar los cortes.
- Cinta métrica.
- Nivel.
- Espátula o rodillo para mejorar la adherencia.
Antes de comenzar, es importante comprobar que la superficie esté limpia, seca y firme para garantizar una correcta fijación.
Paso a paso para colocar este revestimiento
La instalación resulta mucho más sencilla que la colocación de cerámicos tradicionales.
- Limpiá completamente la pared.
- Medí el área y cortá los paneles a la medida necesaria.
- Aplicá el adhesivo indicado por el fabricante.
- Colocá las placas encastrándolas entre sí.
- Presioná para asegurar una buena adherencia.
- Revisá que todas las uniones queden correctamente alineadas.
Una vez finalizado el trabajo, el baño queda protegido frente a la humedad y con una superficie fácil de limpiar.
Gracias a su bajo mantenimiento, su aspecto moderno y su resistencia al agua, los paneles de PVC se consolidan como una de las alternativas más elegidas para renovar baños durante 2026 sin realizar grandes obras.