Ya no se permite tener un solo perro en casa sin compañía: la ley que cambia la forma de tener mascotas

Para muchas personas, un perro puede pasar varias horas solo en casa sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en Suecia la mirada sobre el bienestar animal es mucho más exigente. La legislación sueca considera que los perros son animales profundamente sociales y establece normas destinadas a evitar que permanezcan aislados durante largos períodos . Más que hablar de propiedad, el enfoque pone el acento en garantizar una buena calidad de vida para las mascotas , entendiendo que sus necesidades emocionales son tan importantes como las físicas.

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Aunque muchas veces circula la idea de que "está prohibido tener un solo perro", la realidad es más precisa. La normativa sueca no obliga a todas las personas a tener dos perros, pero sí exige que los animales reciban compañía e interacción social suficiente, ya sea con personas u otros perros, evitando largos períodos de aislamiento. El espíritu de la ley apunta a proteger el bienestar del animal y no simplemente a controlar la cantidad de mascotas por hogar.

La Agencia Sueca de Agricultura sostiene que los perros necesitan contacto social diario para desarrollar un comportamiento equilibrado.

Por esa razón, las normas establecen que no deben permanecer solos durante tiempos prolongados y que sus necesidades de interacción deben ser cubiertas de manera regular. El objetivo es prevenir problemas como ansiedad, estrés o conductas destructivas asociadas al aislamiento.

Los especialistas recuerdan que el perro evolucionó como un animal de grupo y que esa característica sigue presente incluso en la vida doméstica.

No alcanza con comida y agua

La legislación sueca entiende que cuidar una mascota implica mucho más que alimentarla.

También es necesario ofrecer ejercicio, juegos, estimulación mental y momentos de interacción con personas u otros animales. Un perro que pasa demasiadas horas solo puede desarrollar ladridos excesivos, ansiedad por separación o comportamientos compulsivos.

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Un cambio que refleja otra manera de entender a las mascotas

Cada vez más países incorporan normas que reconocen a los animales como seres sintientes.

Suecia fue una de las pioneras en trasladar esa idea a su legislación cotidiana, reforzando la responsabilidad de quienes conviven con un perro.

Una tendencia que gana espacio en todo el mundo

Aunque la realidad de cada país es diferente, el caso sueco muestra cómo cambió la forma de entender el vínculo entre humanos y animales. Más que discutir cuántos perros debe haber en una casa, la legislación pone el foco en algo mucho más importante: que ninguna mascota pase su vida en soledad.