3 de julio de 2026 - 13:15

El tapado de paño gris que las abuelas argentinas usaban en los 70 es la prenda que Zara y Mango eligieron para el invierno 2026

La moda, el estilo, el invierno 2026 y las tendencias europeas recuperan un clásico que vuelve con una imagen completamente renovada.

image
Por Ignacio Alvarado

Durante la década del 70, el tapado de paño gris era una prenda imprescindible en el guardarropa de muchísimas mujeres argentinas. Con el paso de los años quedó asociado a una estética demasiado clásica, pero la moda volvió a sorprender. Este invierno 2026, marcas como Zara y Mango recuperaron ese abrigo tradicional y lo transformaron en una de las piezas más elegantes del momento gracias a nuevas formas de combinarlo y a la influencia del llamado quiet luxury.

Leé además

el sobretodo largo que todas las argentinas usaban en los 90 vuelve este invierno

El sobretodo largo que todas las argentinas usaban en los 90 vuelve este invierno

los tops peplum de los anos 2000 estan de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros

La tendencia apuesta por prendas de excelente calidad, colores neutros y diseños atemporales capaces de mantenerse vigentes durante muchas temporadas. El tapado gris encaja perfectamente dentro de esa filosofía porque transmite elegancia sin necesidad de estampados llamativos ni accesorios excesivos.

Hoy vuelve, pero con un lenguaje completamente distinto.

Cómo la moda reinterpretó un clásico argentino

Las nuevas colecciones mantienen el corte recto y la caída larga que caracterizaban a los tapados tradicionales.

Sin embargo, incorporan hombros más suaves, tejidos con mejor movimiento y siluetas ligeramente oversize que permiten utilizarlos tanto con looks formales como informales.

El gris se convirtió nuevamente en protagonista porque combina prácticamente con cualquier color del guardarropa.

Tres formas actuales de usarlo

La primera opción consiste en combinarlo con jeans rectos, sweater de lana claro y zapatillas blancas minimalistas.

La segunda propone llevarlo con pantalones sastreros, polera negra y mocasines para lograr un conjunto elegante sin esfuerzo.

La tercera mezcla el tapado con botas bajas de cuero, bufanda tejida y cartera estructurada, una combinación muy repetida por estilistas europeas durante esta temporada.

En todos los casos, la clave consiste en equilibrar la sobriedad del abrigo con prendas contemporáneas.

El invierno 2026 apuesta por el lujo silencioso

El auge del quiet luxury explica buena parte del regreso de estas prendas.

Cada vez más personas priorizan calidad, durabilidad y cortes clásicos antes que tendencias pasajeras.

Por eso, los tapados de paño vuelven a ocupar un lugar central en las colecciones internacionales.

La elegancia también puede volver del placard

Antes de salir a comprar un abrigo nuevo, quizás convenga revisar los placares familiares. Muchas veces, esa prenda que parecía haber quedado en otra época vuelve a convertirse en protagonista gracias a una nueva forma de combinarla. La moda demuestra una vez más que algunos clásicos nunca desaparecen: simplemente esperan el momento indicado para regresar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el cardigan de lana que usaban los abuelos en los 70 es la prenda que las estilistas europeas eligieron para este invierno

El cárdigan de lana que usaban los abuelos en los 70 es la prenda que las estilistas europeas eligieron para este invierno

ni short ni bolso: reciclar los jeans que ya no usas esta a la moda y es una gran solucion para decorar

Ni short ni bolso: reciclar los jeans que ya no usas está a la moda y es una gran solución para decorar

Las fragancias con aroma a ropa limpia demuestran que no es necesario recurrir a perfumes extremadamente intensos para el invierno.

Cómo oler rico en invierno: estos son los tres mejores perfumes cítricos de moda con aroma a limpio

fue el mas usado en los 2000 y hoy vuelve a ser tendencia: el accesorio que promete ser furor durante el invierno 2026

Fue el más usado en los 2000 y hoy vuelve a ser tendencia: el accesorio que promete ser furor durante el invierno 2026