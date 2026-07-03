El tapado de paño gris que las abuelas argentinas usaban en los 70 es la prenda que Zara y Mango eligieron para el invierno 2026

Durante la década del 70, el tapado de paño gris era una prenda imprescindible en el guardarropa de muchísimas mujeres argentinas. Con el paso de los años quedó asociado a una estética demasiado clásica, pero la moda volvió a sorprender . Este invierno 2026 , marcas como Zara y Mango recuperaron ese abrigo tradicional y lo transformaron en una de las piezas más elegantes del momento gracias a nuevas formas de combinarlo y a la influencia del llamado quiet luxury .

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros

El sobretodo largo que todas las argentinas usaban en los 90 vuelve este invierno

La tendencia apuesta por prendas de excelente calidad, colores neutros y diseños atemporales capaces de mantenerse vigentes durante muchas temporadas. El tapado gris encaja perfectamente dentro de esa filosofía porque transmite elegancia sin necesidad de estampados llamativos ni accesorios excesivos.

Hoy vuelve, pero con un lenguaje completamente distinto.

Las nuevas colecciones mantienen el corte recto y la caída larga que caracterizaban a los tapados tradicionales.

Sin embargo, incorporan hombros más suaves, tejidos con mejor movimiento y siluetas ligeramente oversize que permiten utilizarlos tanto con looks formales como informales.

El gris se convirtió nuevamente en protagonista porque combina prácticamente con cualquier color del guardarropa.

Tres formas actuales de usarlo

La primera opción consiste en combinarlo con jeans rectos, sweater de lana claro y zapatillas blancas minimalistas.

La segunda propone llevarlo con pantalones sastreros, polera negra y mocasines para lograr un conjunto elegante sin esfuerzo.

La tercera mezcla el tapado con botas bajas de cuero, bufanda tejida y cartera estructurada, una combinación muy repetida por estilistas europeas durante esta temporada.

En todos los casos, la clave consiste en equilibrar la sobriedad del abrigo con prendas contemporáneas.

El invierno 2026 apuesta por el lujo silencioso

El auge del quiet luxury explica buena parte del regreso de estas prendas.

Cada vez más personas priorizan calidad, durabilidad y cortes clásicos antes que tendencias pasajeras.

Por eso, los tapados de paño vuelven a ocupar un lugar central en las colecciones internacionales.

La elegancia también puede volver del placard

Antes de salir a comprar un abrigo nuevo, quizás convenga revisar los placares familiares. Muchas veces, esa prenda que parecía haber quedado en otra época vuelve a convertirse en protagonista gracias a una nueva forma de combinarla. La moda demuestra una vez más que algunos clásicos nunca desaparecen: simplemente esperan el momento indicado para regresar.