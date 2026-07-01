Los tops peplum volvieron a aparecer en colecciones y looks urbanos de 2026. La prenda se reconoce por su parte superior ajustada y por el pequeño volumen que se abre desde la cintura. Aunque estuvo muy presente durante los años 2000 y comienzos de la década de 2010, su regreso no reproduce exactamente aquellas versiones.

Ya fueron los sweaters lisos: el tejido con textura que será tendencia y dominará el invierno 2026

El cárdigan de lana que usaban los abuelos en los 70 es la prenda que las estilistas europeas eligieron para este invierno

Los nuevos diseños muestran líneas más arquitectónicas, telas firmes y volúmenes controlados .

En lugar de volados amplios y rígidos, aparecen paneles asimétricos, pliegues suaves y estructuras que acompañan la cintura sin sumar demasiado volumen.

Firmas como Dior, Stella McCartney, Dries Van Noten y Adam Lippes recuperaron distintas interpretaciones de esta silueta. La tendencia también comenzó a trasladarse al street style mediante chaquetas entalladas y tops de líneas simples.

El negro, el crudo, el gris y el marrón permiten incorporar la forma sin que parezca una réplica literal de los años 2000. Los estampados y colores intensos generan un resultado más llamativo.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (3)

Por qué funciona con pantalones sastreros

Un pantalón de pierna recta o amplia equilibra el volumen concentrado alrededor de la cintura. El contraste entre el top entallado y la caída vertical del pantalón produce una silueta más definida.

Los modelos de tiro alto son especialmente útiles porque conectan con el punto en el que comienza el peplum. Si queda una franja amplia entre ambas prendas, la proporción puede perderse.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (1)

Para un conjunto formal, puede combinarse un top negro con pantalón sastrero gris, zapatos de punta y un abrigo recto. Una versión de denim o algodón permite llevar la tendencia de manera más cotidiana.

Cómo llevarlo con una falda midi

Las faldas midi rectas, tubo o de caída fluida permiten que el peplum mantenga el protagonismo. Una falda demasiado armada puede sumar volumen en la misma zona y recargar el conjunto.

Los diseños monocromáticos ayudan a alargar la figura y a evitar cortes visuales. También funciona la combinación de un top estructurado con una falda satinada o plisada de caída liviana.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (2)

El largo midi deja espacio para sumar botas, zapatos bajos o tacos sin competir con la forma de la parte superior.