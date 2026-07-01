1 de julio de 2026 - 19:00

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros

El volumen que nace desde la cintura regresó en una versión más limpia y estructurada. La nueva tendencia abandona los volados exagerados.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros
Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

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Los nuevos diseños muestran líneas más arquitectónicas, telas firmes y volúmenes controlados.

Cómo cambió el peplum en 2026

En lugar de volados amplios y rígidos, aparecen paneles asimétricos, pliegues suaves y estructuras que acompañan la cintura sin sumar demasiado volumen.

Firmas como Dior, Stella McCartney, Dries Van Noten y Adam Lippes recuperaron distintas interpretaciones de esta silueta. La tendencia también comenzó a trasladarse al street style mediante chaquetas entalladas y tops de líneas simples.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (3)

El negro, el crudo, el gris y el marrón permiten incorporar la forma sin que parezca una réplica literal de los años 2000. Los estampados y colores intensos generan un resultado más llamativo.

Por qué funciona con pantalones sastreros

Un pantalón de pierna recta o amplia equilibra el volumen concentrado alrededor de la cintura. El contraste entre el top entallado y la caída vertical del pantalón produce una silueta más definida.

Los modelos de tiro alto son especialmente útiles porque conectan con el punto en el que comienza el peplum. Si queda una franja amplia entre ambas prendas, la proporción puede perderse.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (1)

Para un conjunto formal, puede combinarse un top negro con pantalón sastrero gris, zapatos de punta y un abrigo recto. Una versión de denim o algodón permite llevar la tendencia de manera más cotidiana.

Cómo llevarlo con una falda midi

Las faldas midi rectas, tubo o de caída fluida permiten que el peplum mantenga el protagonismo. Una falda demasiado armada puede sumar volumen en la misma zona y recargar el conjunto.

Los diseños monocromáticos ayudan a alargar la figura y a evitar cortes visuales. También funciona la combinación de un top estructurado con una falda satinada o plisada de caída liviana.

Los tops peplum de los años 2000 están de vuelta y se combinan con faldas midi y pantalones sastreros (2)

El largo midi deja espacio para sumar botas, zapatos bajos o tacos sin competir con la forma de la parte superior.

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