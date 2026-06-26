Revisá los placards de tu casa: la prenda de los años 80 que vuelve a ser tendencia este invierno 2026

Abrir el placard de los padres, los abuelos o incluso revisar alguna caja olvidada puede convertirse en una verdadera sorpresa este invierno 2026 . La moda vuelve a mirar hacia los años 80 y rescata una prenda que parecía haber quedado definitivamente en el pasado: el saco de lana tejido con hombros marcados y botones grandes , también conocido como cárdigan estructurado. Lo que durante mucho tiempo fue considerado una pieza anticuada, hoy reaparece en las principales colecciones y en los looks urbanos con una imagen mucho más actual, demostrando que el buen estilo muchas veces vuelve cuando menos se lo espera.

Las botas de 1980 vuelven a estar de moda en este invierno 2026 y se combinan con jeans rectos, tapados largos y sweaters tejidos

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Este regreso no busca copiar exactamente la estética ochentosa, sino reinterpretarla. Los nuevos outfits mezclan esa prenda clásica con básicos contemporáneos para lograr un equilibrio entre nostalgia y modernidad, una fórmula que domina gran parte de las tendencias internacionales de esta temporada.

Por eso, antes de salir a comprar ropa nueva, tal vez convenga revisar qué quedó guardado en casa.

Los cardigans largos y los sacos tejidos gruesos fueron protagonistas absolutos durante buena parte de la década del 80.

Se caracterizaban por sus tejidos pesados, botones llamativos, hombros bien definidos y una caída amplia que privilegiaba la comodidad. Hoy regresan con siluetas apenas más relajadas, colores neutros y materiales mucho más livianos, aunque conservando esa identidad vintage que tanto los distingue.

El resultado es una prenda elegante, abrigada y muy fácil de adaptar al guardarropa actual.

Cómo combinarla este invierno 2026

Una de las fórmulas más repetidas consiste en llevar el cardigan con jeans rectos, remera básica blanca y botas de cuero.

También funciona muy bien sobre vestidos tejidos, pantalones sastreros o polleras midi, creando un look sofisticado sin demasiado esfuerzo.

Para quienes buscan una propuesta más relajada, puede combinarse con zapatillas retro y pantalones amplios, logrando una estética cómoda que sigue siendo tendencia.

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Los colores que más se usan

Los especialistas en moda destacan tonos como beige, camel, gris melange, verde oliva, bordó y marrón chocolate.

También aparecen versiones en crudo con tejidos trenzados o detalles artesanales que aportan textura y convierten la prenda en la protagonista absoluta del outfit.

La idea es que el tejido tenga presencia visual sin necesidad de estampados llamativos.

Por qué vuelve justo ahora

El regreso responde a una búsqueda clara del mundo del estilo: prendas duraderas, cómodas y con identidad.

Frente a la moda rápida, cada vez más personas valoran piezas con historia, buena confección y materiales nobles que puedan usarse durante muchos inviernos.

Antes de comprar, vale la pena revisar el placard

Muchas tendencias nacen en las pasarelas, pero otras simplemente vuelven. Y eso es exactamente lo que ocurre con este clásico de los años 80. Antes de salir de compras, revisar los placards de la familia puede ser suficiente para encontrar una prenda que hoy vuelve a estar completamente vigente.

Porque este invierno 2026, la moda demuestra una vez más que los mejores hallazgos muchas veces ya estaban esperando dentro de casa.