23 de junio de 2026 - 14:06

Los sweaters con rombos de 1990 vuelven a estar de moda y se combinan de estas 3 formas

La moda, el estilo, los sweaters retro y las tendencias del invierno 2026 anticipan el regreso de una prenda noventosa que vuelve con aire renovado y mucha más versatilidad.

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Por Ignacio Alvarado

Los sweaters con rombos, también conocidos por su clásico estampado argyle, fueron una de las prendas más reconocibles de los años 90. Durante mucho tiempo quedaron asociados a un estilo demasiado clásico o incluso anticuado, pero eso cambió. Este invierno 2026, la moda vuelve a ponerlos en circulación con una lectura completamente nueva: ya no como una pieza rígida o predecible, sino como un recurso visual capaz de aportar textura, color y personalidad a looks urbanos, cómodos y muy actuales.

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El regreso tiene lógica. Las tendencias de esta temporada están recuperando tejidos con identidad, estampados tradicionales y prendas que generen un efecto nostálgico sin dejar de sentirse contemporáneas. En ese contexto, el sweater con rombos aparece como una de las sorpresas más interesantes del invierno.

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Por qué vuelven los rombos

El estampado argyle tiene algo que hoy la moda valora muchísimo: historia visual.

Aporta un guiño retro claro, pero al mismo tiempo puede adaptarse a siluetas modernas, colores neutros o combinaciones más jugadas.

Además, suma interés visual incluso en outfits muy simples.

1. Con jeans rectos y tapado largo

Es la fórmula más fácil y probablemente la más elegante.

Un sweater con rombos en tonos sobrios —gris, bordó, verde oliva o azul marino— combinado con jeans rectos y un tapado largo crea un look urbano, cálido y muy equilibrado para todos los días.

2. Sobre camisa blanca y con pantalón sastrero

Esta opción recupera el costado más clásico del sweater, pero lo actualiza.

La clave está en elegir un pantalón sastrero más relajado, sumar mocasines o botas y dejar que el cuello y los puños de la camisa asomen debajo del tejido.

3. Con falda midi o pantalón amplio

Para quienes buscan una combinación menos previsible, los sweaters con rombos también funcionan muy bien con faldas tejidas, plisadas o pantalones anchos de lana.

El contraste entre el estampado retro y una silueta más actual genera un look mucho más interesante.

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Una prenda que vuelve con otra energía

Los sweaters con rombos de los 90 regresan porque resumen varias de las búsquedas del invierno 2026: abrigo, nostalgia, textura y personalidad. Y lo mejor es que ya no exigen un look demasiado armado para funcionar.

A veces, alcanza con una sola prenda con historia para que todo el outfit cambie.

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