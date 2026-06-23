Los sweaters con rombos de 1990 vuelven a estar de moda y se combinan de estas 3 formas

Los sweaters con rombos, también conocidos por su clásico estampado argyle, fueron una de las prendas más reconocibles de los años 90. Durante mucho tiempo quedaron asociados a un estilo demasiado clásico o incluso anticuado, pero eso cambió. Este invierno 2026 , la moda vuelve a ponerlos en circulación con una lectura completamente nueva : ya no como una pieza rígida o predecible, sino como un recurso visual capaz de aportar textura, color y personalidad a looks urbanos, cómodos y muy actuales.

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El regreso tiene lógica. Las tendencias de esta temporada están recuperando tejidos con identidad, estampados tradicionales y prendas que generen un efecto nostálgico sin dejar de sentirse contemporáneas. En ese contexto, el sweater con rombos aparece como una de las sorpresas más interesantes del invierno.

El estampado argyle tiene algo que hoy la moda valora muchísimo: historia visual.

Aporta un guiño retro claro, pero al mismo tiempo puede adaptarse a siluetas modernas, colores neutros o combinaciones más jugadas.

1. Con jeans rectos y tapado largo

Es la fórmula más fácil y probablemente la más elegante.

Un sweater con rombos en tonos sobrios —gris, bordó, verde oliva o azul marino— combinado con jeans rectos y un tapado largo crea un look urbano, cálido y muy equilibrado para todos los días.

2. Sobre camisa blanca y con pantalón sastrero

Esta opción recupera el costado más clásico del sweater, pero lo actualiza.

La clave está en elegir un pantalón sastrero más relajado, sumar mocasines o botas y dejar que el cuello y los puños de la camisa asomen debajo del tejido.

3. Con falda midi o pantalón amplio

Para quienes buscan una combinación menos previsible, los sweaters con rombos también funcionan muy bien con faldas tejidas, plisadas o pantalones anchos de lana.

El contraste entre el estampado retro y una silueta más actual genera un look mucho más interesante.

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Una prenda que vuelve con otra energía

Los sweaters con rombos de los 90 regresan porque resumen varias de las búsquedas del invierno 2026: abrigo, nostalgia, textura y personalidad. Y lo mejor es que ya no exigen un look demasiado armado para funcionar.

A veces, alcanza con una sola prenda con historia para que todo el outfit cambie.