Las ventanas tradicionales pasaron de moda: la tendencia retro de 1980 protege del frío y ofrece más luz

Las ventanas retro vuelven a estar de moda. Los cerramientos tipo mirador vuelven a ser protagonistas, esta vez con tecnología que reduce la pérdida de calor.

El diseño de casa cambia cada año y las ventanas retro vuelven a estar de moda.

Durante décadas, las ventanas tradicionales cumplieron un rol casi invisible en los hogares. Pero en 2026, la historia cambió: los cerramientos tipo mirador y los balcones acristalados volvieron a ser la moda elegida, combinando nostalgia ochentosa con tecnología de punta. Esta tendencia, que había explotado alrededor de 1980, regresó con fuerza y una imagen completamente renovada.

Ahora, los miradores no solo suman metros útiles: se convirtieron en piezas clave del diseño de interiores, aportando carácter, personalidad y un plus de confort térmico y acústico que la ventana convencional no puede igualar.

La combinación de diseños logra un cerramiento en un espacio funcional durante todo el año. WEB De ampliación improvisada a ícono de diseño y eficiencia En muchas ciudades con abundancia de edificios antiguos, los cerramientos modernos se imponen como una de las grandes apuestas de 2026. La diferencia con los viejos miradores de décadas atrás es abismal: los materiales actuales y los sistemas de cierre avanzados no solo mejoran el confort, sino que permiten ahorrar energía y cuidar el bolsillo, resguardando a las personas del frío.

Los perfiles de aluminio con rotura de puente térmico son el corazón de esa mejora Marcos con rotura de puente térmico y unidades de doble vidriado hermético reducen la transferencia de calor hasta en un 60%, alcanzando valores U tan bajos como 0,8 W/m²K, muy por debajo de lo que ofrecía cualquier cerramiento tradicional de aluminio sin esa tecnología. Investigaciones del sector muestran que ventanas con mejor rendimiento térmico pueden reducir el consumo energético entre un 15% y un 20% comparado con modelos estándar.

con de puente térmico y unidades de reducen la transferencia de hasta en un alcanzando valores U tan bajos como 0,8 W/m²K, muy por debajo de lo que ofrecía cualquier cerramiento tradicional de sin esa Investigaciones del sector muestran que ventanas con mejor rendimiento térmico pueden reducir el entre un y un comparado con modelos estándar. Este avance resolvió un problema histórico del aluminio como material: la evolución de la rotura de puente térmico finalmente permite que el aluminio iguale el aislamiento de la madera, algo que durante años fue la principal desventaja de elegir aluminio por sobre otros materiales más aislantes. Los nuevos diseños están pensados directamente para la mejora en el rendimiento térmico. WEB Más luz, más vistas y espacios que se reinventan A diferencia de las ventanas de siempre, los miradores y balcones acristalados ofrecen líneas depuradas y una conexión directa con el exterior.

El resultado: ambientes amplios, llenos de luz natural y con vistas despejadas que aumentan la sensación de bienestar.

Esta tendencia coincide con un cambio más amplio en cómo se diseñan estos espacios: las prioridades actuales apuntan al "bienestar a través del diseño", donde los cerramientos funcionan como espacios dedicados a la restauración personal, integrados con tecnología de hogar inteligente y materiales sustentables.

coincide con un cambio más amplio en cómo se diseñan estos espacios: las prioridades actuales apuntan al "bienestar a través del diseño", donde los cerramientos funcionan como espacios dedicados a la integrados con inteligente y La tendencia más fuerte es la reconversión de balcones en espacios útiles: desde un rincón de lectura hasta la ampliación de la cocina o el living, sin necesidad de grandes obras. Las posibilidades son amplias, pero siempre hay que tener en cuenta la normativa vigente de cada ciudad antes de avanzar con la instalación. WEB Hoy, la combinación de tradición y modernidad permite renovar los espacios sin perder identidad, apostando por la comodidad, la elegancia y el ahorro energético. La reinterpretación de los miradores y balcones los pone en el centro de la escena del diseño residencial, marcando el pulso de una nueva forma de vivir el hogar.