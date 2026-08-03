Los técnicos coinciden: "No limpiar los filtros del aire acondicionado reduce la eficiencia a la mitad"

Un filtro sucio en el aire acondicionado hace que el equipo trabaje mucho más y enfríe mucho menos. La mayoría solo lo nota cuando llega la factura de luz.

La limpieza regular del filtro soluciona la mayoría de los problemas de rendimiento relacionados con el mantenimiento preventivo del aire acondicionado.

En cualquier estación, los aires acondicionados funcionan durante horas seguidas todos los días y es precisamente en ese período cuando el mantenimiento del equipo cobra mayor importancia en frío o calor. Un especialista en aire acondicionado lanzó una advertencia clara: no limpiar el filtro cada 15 o 30 días puede reducir significativamente la eficiencia del equipo.

Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, reemplazar filtros sucios disminuye el consumo de energía del aire acondicionado (básicamente, cuánto tiene que esforzarse el equipo) entre un 5% y un 15%. Distintos especialistas en climatización coinciden en ese rango como estimación general, aunque advierten que en casos de acumulación severa, combinada con otros factores como congelamiento de la serpentina, la pérdida de rendimiento percibida por el usuario puede sentirse mucho mayor a esa cifra.

El sistema tiene otras partes que acumulan suciedad y a las que no se puede acceder sin equipo especializado: la serpentina, el desagüe y las aletas internas. WEB Por qué un filtro sucio compromete tanto el rendimiento El filtro del aire acondicionado actúa como una barrera que atrapa el polvo, los ácaros, el pelo de las mascotas y otras partículas en suspensión antes de que el aire circule por la habitación. Cuando esta malla acumula demasiada suciedad, el flujo de aire disminuye y el equipo tiene que trabajar mucho más para alcanzar la temperatura programada.

Los filtros sucios obligan al sistema a trabajar entre un 5% y un 15% más, lo que aumenta directamente el costo mensual de electricidad y reduce en años la vida útil del equipo. Ese esfuerzo adicional sobrecarga el compresor, calienta más el motor y hace que las paletas del ventilador trabajen contra mayor resistencia, acelerando el desgaste general del sistema en cada ciclo de enfriamiento.

El resultado práctico es un aparato que tarda más aclimatar la habitación, consume más electricidad de la necesaria y, aun así, ofrece menos confort.