Los técnicos coinciden: "No limpiar los filtros del aire acondicionado reduce la eficiencia a la mitad"

En cualquier estación, los aires acondicionados funcionan durante horas seguidas todos los días y es precisamente en ese período cuando el mantenimiento del equipo cobra mayor importancia en frío o calor. Un especialista en aire acondicionado lanzó una advertencia clara: no limpiar el filtro cada 15 o 30 días puede reducir significativamente la eficiencia del equipo.
Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, reemplazar filtros sucios disminuye el consumo de energía del aire acondicionado (básicamente, cuánto tiene que esforzarse el equipo) entre un 5% y un 15%. Distintos especialistas en climatización coinciden en ese rango como estimación general, aunque advierten que en casos de acumulación severa, combinada con otros factores como congelamiento de la serpentina, la pérdida de rendimiento percibida por el usuario puede sentirse mucho mayor a esa cifra.
El sistema tiene otras partes que acumulan suciedad y a las que no se puede acceder sin equipo especializado: la serpentina, el desagüe y las aletas internas.
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Por qué un filtro sucio compromete tanto el rendimiento
El filtro del aire acondicionado actúa como una barrera que atrapa el polvo, los ácaros, el pelo de las mascotas y otras partículas en suspensión antes de que el aire circule por la habitación. Cuando esta malla acumula demasiada suciedad, el flujo de aire disminuye y el equipo tiene que trabajar mucho más para alcanzar la temperatura programada.
Los filtros sucios obligan al sistema a trabajar entre un 5% y un 15% más, lo que aumenta directamente el costo mensual de electricidad y reduce en años la vida útil del equipo. Ese esfuerzo adicional sobrecarga el compresor, calienta más el motor y hace que las paletas del ventilador trabajen contra mayor resistencia, acelerando el desgaste general del sistema en cada ciclo de enfriamiento.
El resultado práctico es un aparato que tarda más aclimatar la habitación, consume más electricidad de la necesaria y, aun así, ofrece menos confort.
Si la unidad presenta mal olor incluso después de limpiar el filtro, fugas de agua excesivas, o una disminución en el rendimiento, es momento de llamar a un técnico certificado.
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Cada cuánto hay que limpiar el filtro
La recomendación general de los especialistas ronda entre limpiar o reemplazar el filtro cada 30 y 60 días para mantener el sistema funcionando de manera fluida y eficiente. En climas más cálidos o durante los meses de mayor uso, conviene reemplazar el filtro con más frecuencia.
- Cuando el equipo se usa a diario durante muchas horas, la limpieza debería realizarse cada 15 días en entornos residenciales típicos.
- En lugares con mascotas, cerca de calles muy transitadas o con mucho tránsito de personas, el intervalo puede reducirse a cada siete días.
- Para un uso más moderado, una limpieza cada 30 días es suficiente para mantener una eficiencia energética adecuada.
- Revisar el filtro una vez por mes durante la temporada de mayor uso es, en cualquier caso, un buen hábito para no perder de vista su estado.
Cómo limpiar el filtro en casa sin llamar a un técnico
La limpieza básica del filtro es una tarea sencilla que no necesita herramientas especiales ni conocimientos técnicos. Todo el proceso dura menos de 20 minutos y puede hacerlo cualquier persona en su casa.
- Primero, hay que desenchufar el aparato antes de manipularlo, para evitar accidentes eléctricos.
- Después, abrir con cuidado la cubierta frontal del equipo, soltando los pestillos laterales según el modelo y retirar el filtro sujetándolo por los extremos sin tirar de la malla para no romperla.
- Conviene aspirar el exceso de polvo seco con una aspiradora antes de lavar y después enjuagar el filtro con agua tibia y un detergente suave, evitando productos químicos agresivos que puedan dañar el material del filtro.
Un filtro sucio en el aire acondicionado no es un detalle menor: obliga al equipo a esforzarse mucho más, consume más electricidad de la necesaria y puede terminar en daños permanentes si se ignora durante demasiado tiempo.