Enterrar botellas PET boca abajo en el jardín: para qué sirve este método y por qué los jardineros lo recomiendan

Enterrar botellas PET boca abajo cerca de una planta es una técnica sencilla para transformar un envase usado en un pequeño depósito de riego. La tapa se perfora, la botella se llena con agua y el líquido sale gradualmente hacia la tierra.
Una botella perforada puede funcionar como un sistema casero de riego por goteo. Necesita ser regulada para no inundar la planta.
Enterrar botellas PET boca abajo cerca de una planta es una técnica sencilla para transformar un envase usado en un pequeño depósito de riego. La tapa se perfora, la botella se llena con agua y el líquido sale gradualmente hacia la tierra.
La recomendación es hacer algunos orificios pequeños en la tapa, cavar junto a la planta y colocar allí la botella invertida.
El sistema no fertiliza la tierra ni reemplaza automáticamente un riego profesional. Su función es entregar una cantidad limitada de agua directamente en la zona radicular, reduciendo las pérdidas rápidas por escurrimiento o evaporación superficial.
Los materiales necesarios son:
El procedimiento es el siguiente:
El agua debería salir lentamente durante varias horas. Si desaparece en pocos minutos, el agujero es demasiado grande o la tierra está dejando entrar demasiado aire en la botella.
El riego por goteo lleva el líquido de forma localizada hacia las raíces. Organismos especializados explican que la microirrigación suele reducir la evaporación y el escurrimiento en comparación con sistemas que lanzan agua sobre toda la superficie.
Este método puede ser útil en:
También permite observar fácilmente cuándo se terminó la reserva y rellenarla sin mojar hojas o flores.
Una botella no regula por sí sola las necesidades de cada especie. Una suculenta, un cactus o una planta que necesita períodos secos podría sufrir pudrición de raíces si recibe agua constantemente.
En suelos arcillosos, el líquido puede acumularse alrededor del cuello. En terrenos muy arenosos, en cambio, puede perderse con demasiada rapidez. Por eso, el caudal debe probarse durante uno o dos días antes de confiar completamente en el dispositivo.