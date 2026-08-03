Enterrar botellas PET boca abajo en el jardín: para qué sirve este método y por qué los jardineros lo recomiendan

Enterrar botellas PET boca abajo cerca de una planta es una técnica sencilla para transformar un envase usado en un pequeño depósito de riego. La tapa se perfora, la botella se llena con agua y el líquido sale gradualmente hacia la tierra.

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La recomendación es hacer algunos orificios pequeños en la tapa, cavar junto a la planta y colocar allí la botella invertida.

El sistema no fertiliza la tierra ni reemplaza automáticamente un riego profesional. Su función es entregar una cantidad limitada de agua directamente en la zona radicular , reduciendo las pérdidas rápidas por escurrimiento o evaporación superficial.

Lavar bien la botella y retirar restos de bebida, etiqueta y pegamento.

Realizar uno o dos orificios pequeños en la tapa . Conviene comenzar con pocos: siempre será posible agrandarlos después.

. Conviene comenzar con pocos: siempre será posible agrandarlos después. Llenar la botella, colocar la tapa y observar durante unos minutos qué tan rápido cae el agua.

Cavar un hueco cerca de la planta, pero sin cortar las raíces principales .

. Introducir el cuello de la botella entre cinco y diez centímetros dentro de la tierra.

Afirmar el suelo alrededor para que el recipiente no se caiga.

Controlar cuánto tarda en vaciarse antes de dejar el sistema funcionando sin supervisión.

El agua debería salir lentamente durante varias horas. Si desaparece en pocos minutos, el agujero es demasiado grande o la tierra está dejando entrar demasiado aire en la botella.

Por qué puede aprovechar mejor el agua

El riego por goteo lleva el líquido de forma localizada hacia las raíces. Organismos especializados explican que la microirrigación suele reducir la evaporación y el escurrimiento en comparación con sistemas que lanzan agua sobre toda la superficie.

Este método puede ser útil en:

Macetas que se secan rápidamente.

Plantas de huerta, como tomates o pimientos .

. Jardines que no pueden regarse todos los días.

Períodos breves de vacaciones.

Zonas donde el agua debe utilizarse con cuidado.

También permite observar fácilmente cuándo se terminó la reserva y rellenarla sin mojar hojas o flores.

Los errores que pueden dañar la planta

Una botella no regula por sí sola las necesidades de cada especie. Una suculenta, un cactus o una planta que necesita períodos secos podría sufrir pudrición de raíces si recibe agua constantemente.

En suelos arcillosos, el líquido puede acumularse alrededor del cuello. En terrenos muy arenosos, en cambio, puede perderse con demasiada rapidez. Por eso, el caudal debe probarse durante uno o dos días antes de confiar completamente en el dispositivo.