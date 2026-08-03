¿Cómo saben los ladrones cuando una casa está vacía? Las técnicas que utilizan y cómo defenderse

Los delincuentes suelen observar los movimientos de una vivienda antes de actuar. Existen señales que pueden ayudarles a identificar una casa desocupada.

Es importante evitar difundir en tiempo real la ubicación cuando no estamos en casa.

Durante las vacaciones o los fines de semana largos, muchas viviendas permanecen sin habitantes durante varios días. Ese escenario suele ser aprovechado por delincuentes que, antes de cometer un robo, realizan tareas de observación para confirmar que nadie se encuentra en casa.

Lejos de actuar al azar, muchos ladrones analizan las rutinas de los propietarios, buscan indicios de ausencia y esperan el momento que consideran más conveniente para ingresar. Conocer estas prácticas puede ayudar a reforzar la seguridad del hogar.

Mantener hábitos de seguridad y evitar brindar información innecesaria sobre la ausencia del hogar puede marcar una gran diferencia. WEB Cuáles son las técnicas que utilizan los ladrones para detectar una casa vacía En numerosos casos, los delincuentes realizan varias recorridas por el barrio antes del robo. Pueden pasar frente a la vivienda simulando ser peatones, repartidores o técnicos, mientras observan los horarios en que los habitantes salen y regresan.

por el barrio antes del robo. Pueden pasar frente a la vivienda simulando ser o mientras observan los horarios en que los habitantes salen y regresan. Otra técnica consiste en colocar pequeñas marcas casi imperceptibles en puertas, portones o accesos. Algunas veces utilizan una fina barra de pegamento u otros objetos pequeños para comprobar si alguien abre la puerta. Si la señal permanece intacta durante varios días, pueden interpretar que la vivienda está desocupada.

casi imperceptibles en o Algunas veces utilizan una fina barra de u otros objetos pequeños para comprobar si alguien abre la puerta. Si la señal permanece intacta durante varios días, pueden interpretar que la vivienda está desocupada. Las redes sociales también pueden convertirse en una fuente de información. Compartir fotos o videos de un viaje mientras todavía se está fuera de casa puede revelar que la propiedad permanecerá vacía durante un tiempo. La prevención continúa siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el riesgo de robos. WEB Cómo proteger la vivienda y reducir el riesgo de robos Contrariamente a lo que muchas personas creen, los robos no siempre ocurren de madrugada. Las fuerzas de seguridad advierten que los delincuentes suelen actuar durante la tarde, al anochecer o los fines de semana, cuando consideran que la vivienda está vacía.

Para disminuir las posibilidades de sufrir un robo, se recomienda instalar puertas reforzadas, cerraduras de seguridad y sistemas de alarma. También pueden resultar útiles las cámaras de vigilancia o los videoporteros que permiten controlar la vivienda desde el teléfono celular.

de seguridad y También pueden resultar útiles las de vigilancia o los que permiten controlar la vivienda desde el teléfono celular. Otra medida efectiva es utilizar temporizadores para encender algunas luces durante la noche, generando la impresión de que hay personas dentro del domicilio.

para encender algunas durante la noche, generando la impresión de que hay personas dentro del domicilio. Si la ausencia será prolongada, conviene pedirle a un vecino de confianza que retire la correspondencia, supervise la vivienda periódicamente y avise ante cualquier situación fuera de lo habitual. WEB Mantener hábitos de seguridad y evitar brindar información innecesaria sobre la ausencia del hogar puede marcar una gran diferencia para evitar robos. No hay un truco perfecto, pero tomar precauciones intenta la duda de los delincuentes.