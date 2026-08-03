Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, mostró su casa en Madrid: cuadros grandes y muebles de madera modernos

La joven influencer reveló detalles del living familiar donde conviven obras de street art, molduras clásicas europeas y un diseño que prioriza la luz natural.

Esta es la decoración de la casa de la hija de Valeria Mazza en Madrid.

Taína Gravier se sumó a una de las tendencias más virales de TikTok para abrir las puertas del departamento que Valeria Mazza y Alejandro Gravier eligieron en la capital española. El video permite descubrir un espacio amplio y luminoso donde la estética de la moda se traslada de manera orgánica a cada rincón de la decoración.

En el corazón de la vivienda destaca una distribución abierta que integra el mobiliario con obras de arte de fuerte presencia visual. El ambiente logra un equilibrio entre piezas vintage y elementos modernos, generando una atmósfera que se siente atemporal y vanguardista al mismo tiempo.

Arte urbano y molduras clásicas La elección de este estilo responde a una filosofía de diseño donde la funcionalidad convive con la necesidad de crear contenido digital. La casa funciona como una extensión de la identidad fashionista de los Mazza-Gravier, estructurando las paredes con cuadros de gran formato que sirven como puntos focales tanto para la vida cotidiana como para las cámaras de las redes sociales.

La arquitectura del departamento respeta el estilo europeo tradicional mediante molduras en techos y paredes. Sin embargo, esta base clásica se rompe con el lenguaje del arte urbano, aportando un aire disruptivo y juvenil que se alinea con la impronta de los hijos de la modelo.

Tonos neutros y luz natural La iluminación natural es el recurso clave que resalta las texturas de los materiales, desde los pisos de madera hasta los muebles brillantes, como la mesa central y las sillas de respaldos semicirculares. La paleta cromática se mantiene en tonos neutros y tierras, una decisión que aporta serenidad a una zona de alto tránsito familiar sin perder la sofisticación.