Créditos hipotecarios para construcción del Banco Nación: cuánto hay que pedir para una casa de $210 millones

Los créditos hipotecarios del Banco Nación para construcción de vivienda única continúan disponibles con financiación en UVA y plazos de hasta 20 años. La línea permite financiar hasta el 74% del valor del proyecto para quienes cobran sus haberes en la entidad y adhieren a la opción de tope por CVS.

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Según la simulación oficial del Banco Nación, para construir una vivienda valuada en $210.000.000 se puede solicitar un crédito de $155.000.000 , con una cuota inicial de $1.423.592 . El préstamo se liquida en UVA y aplica una TNA del 6% y un CFT TEA del 8,73% .

De acuerdo con el simulador del Banco Nación , para financiar la construcción de una vivienda con un valor de $210.000.000 es posible solicitar un crédito hipotecario de $155.000.000 , equivalente al 74% del valor de la obra .

La simulación fue realizada con un plazo de 20 años , una cuota inicial de $1.423.592 y una cotización de la UVA de $2.059,24 . En estas condiciones, el préstamo representa 75.270,49 UVAs , mientras que la cuota mensual equivale a 691,32 UVAs .

Además, el Banco Nación estima que el solicitante deberá acreditar ingresos netos mínimos de $2.847.183 si presenta un solo titular o $5.694.367 cuando el crédito se solicita con titulares y codeudores.

La cuota inicial es de $1.423.592 y se calcula con una TNA del 6% y un CFT TEA del 8,73% para clientes del Banco Nación.

¿Qué tasas aplican los créditos hipotecarios para construcción?

Para esta línea destinada a la construcción de vivienda única, el Banco Nación informa las siguientes condiciones financieras para quienes cobran sus haberes en la entidad y adhieren al mecanismo de tope por CVS:

TNA: 6%.

6%. TEM: 0,5%.

0,5%. CFT TEM: 0,7%.

0,7%. CFT TNA: 8,39%.

8,39%. CFT TEA: 8,73%.

Al tratarse de un préstamo en UVA, tanto el capital adeudado como el valor de las cuotas se actualizan de acuerdo con la cotización diaria de esa unidad.

Los requisitos para acceder al crédito hipotecario del Banco Nación

El Banco Nación permite solicitar el crédito de manera individual o sumando ingresos. Se admiten hasta dos titulares y hasta dos codeudores, que pueden ser padres, hijos o hermanos. Cuando participan codeudores, los ingresos de los titulares deben representar al menos el 50% del valor de la cuota.

Además, el cónyuge debe firmar la operación por régimen patrimonial o asentimiento, aunque no aporte ingresos. Los empleados en relación de dependencia con planta permanente deben acreditar un año de antigüedad laboral, con un mínimo de seis meses en el empleo actual, mientras que los empleados contratados deben demostrar 12 meses de antigüedad en su trabajo vigente.

El banco exige ingresos netos desde $2.847.183 para un titular y permite sumar titulares y codeudores para acceder al financiamiento Freepik

Los autónomos deben acreditar dos años de ejercicio de la actividad desde la presentación de la primera declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. En el caso de los monotributistas, el Banco Nación exige dos años de inscripción al régimen y un año en la categoría actual.

Para iniciar la solicitud será necesario presentar el DNI y la documentación que respalde los ingresos. Los empleados deberán entregar los últimos tres recibos de sueldo; los autónomos, la certificación de ingresos emitida por un contador, los comprobantes de aportes previsionales y la constancia de inscripción; mientras que los monotributistas deberán presentar los últimos seis pagos del Monotributo y la constancia de inscripción. Quienes no sean clientes del Banco Nación también podrán acceder a las líneas de Créditos Hipotecarios +Hogares, aunque bajo condiciones diferentes a las ofrecidas para quienes acreditan sus haberes en la entidad.