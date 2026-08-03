3 de agosto de 2026 - 11:00

Cavallo respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y propuso avanzar hacia la competencia de monedas

A través de un análisis publicado en su blog, Cavallo sostuvo que la iniciativa "contiene dos modificaciones importantes que recrean, con muy prolijas precisiones que no estaban en el pasado, la aprobada en 1992".

Domingo Cavallo y Javier Milei.

Domingo Cavallo y Javier Milei.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El exministro de Economía Domingo Cavallo respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno al considerar que recupera principios incorporados en la legislación de 1992, aunque planteó la necesidad de sumar nuevas medidas para consolidar un esquema de competencia de monedas.

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A través de un análisis publicado en su blog, Cavallo sostuvo que la iniciativa "contiene dos modificaciones importantes que recrean, con muy prolijas precisiones que no estaban en el pasado, la aprobada en 1992".

Según explicó, los dos pilares de la reforma son que "el objetivo excluyente de la política monetaria debe ser la defensa del valor del peso" y que "se prohíbe el financiamiento monetario del déficit fiscal".

El exfuncionario destacó además que el proyecto contemple sanciones para quienes incumplan esos principios. En ese sentido, remarcó como un aspecto positivo que la reforma "someta al Código Penal las acciones políticas que llevan a violaciones de estos dos principios".

No obstante, consideró que la iniciativa podría profundizarse con nuevas disposiciones orientadas a consolidar un sistema de competencia de monedas. Entre ellas, propuso declarar al dólar como moneda de curso legal con las mismas propiedades que el peso y prohibir la imposición de restricciones al movimiento de capitales.

"Estas medidas conformarían el marco legal para un sistema eficaz de competencia de monedas", afirmó.

En su análisis, Cavallo también resaltó el aporte del abogado Horacio Liendo, a quien definió como el "autor intelectual del marco legislativo que organizó el sistema monetario, cambiario y financiero vigente entre 1991 y 2001".

Asimismo, expresó su deseo de que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tengan en cuenta sus aportes durante el tratamiento parlamentario de la iniciativa.

Como parte de sus argumentos, el exministro citó el caso de Bulgaria, país que, según señaló, logró recuperar la confianza en su moneda al reemplazar "la discrecionalidad por una regla verificable" tras una profunda crisis monetaria.

Finalmente, Cavallo sostuvo que la reforma monetaria tiene una relevancia comparable a la reforma fiscal y consideró que el debate legislativo representa una oportunidad para sentar las bases de un sistema que permita recuperar con mayor rapidez el crédito interno y externo de la Argentina.

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