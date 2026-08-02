Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 3 de agosto

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.511.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.510 en Banco Nación. Mientras el precio minorista permanece estable, las acciones bancarias se encuentran a la baja y los bonos soberanos siguen firmes en el inicio de agosto.

El dólar minorista se mantiene en equilibrio para el inicio de agosto. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 3 de agosto Banco Nación: $1.510

$1.510 Banco Galicia: $1.510

$1.510 Banco BBVA: $1.515

$1.515 Banco Santander: $1.510

$1.510 Banco Ciudad: $1.510

$1.510 Banco Patagonia: $1.520

$1.520 Banco Macro: $1.520

$1.520 Banco Hipotecario: $1.505

$1.505 Banco Supervielle: $1.517

$1.517 Banco Credicoop: $1.510

$1.510 Banco Piano: $1.515

$1.515 Banco Comercio: $1.510

$1.510 ICBC: $1.500

$1.500 Brubank: $1.503 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Los papeles del sector bancario lideraron las caídas en la jornada, aunque las acciones vinculadas al petróleo lograron escapar a la tendencia negativa, impulsadas por el encarecimiento del crudo. El dólar se mantuvo sin cambios en $1.510 en el Banco Nación, mientras que el Banco Central registró compras por USD 46 millones en el mercado cambiario.

En Wall Street, los principales índices lograron recuperarse de las pérdidas iniciales y cerraron con avances de entre 0,5% y 1%, con el sector tecnológico nuevamente a la cabeza.

los principales índices lograron recuperarse de las iniciales y cerraron con de entre y con el nuevamente a la cabeza. En ese entorno de volatilidad, con el petróleo rebotando y las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense en alza, las acciones argentinas mostraron un predominio de bajas, mientras que los bonos soberanos exhibieron un comportamiento sólido.

con el rebotando y las tasas de los en alza, las acciones argentinas mostraron un predominio de mientras que los bonos soberanos exhibieron un comportamiento sólido. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un modesto 0,4% en pesos, cerrando en 3.291.322 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas operadas en dólares en Nueva York predominaron las pérdidas, con Banco Supervielle (-5,9%) y Banco Francés (-4,3%) encabezando el lado negativo. En sentido contrario, Bioceres destacó con un rebote del 11,5%.

de la de Buenos Aires un modesto 0,4% en pesos, cerrando en Entre los ADR y acciones de empresas argentinas operadas en dólares en predominaron las con Banco Supervielle (-5,9%) y Banco Francés (-4,3%) encabezando el lado negativo. En sentido contrario, Bioceres destacó con un rebote del 11,5%. La atención del mercado sigue concentrada en las colocaciones de deuda del Tesoro de Estados Unidos, lo que llevó el rendimiento del bono a 10 años al 4,75% anual, su cota más elevada desde enero de 2025. El bono a 30 años fue aún más lejos, con su tasa disparándose al 5,28% anual, el nivel más alto desde 2006. Todo esto ocurre mientras los inversores continúan procesando la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas sin cambios, sin ofrecer señales claras sobre los próximos pasos. Los bonos soberanos argentinos (tanto Bonares como Globales) avanzaron un 0,6% en promedio, lo que llevó al riesgo país de JP Morgan a recortar 13 unidades y ubicarse en 430 puntos básicos, beneficiado además por la suba de los rendimientos de los Treasuries, que eleva el piso de comparación.

Con un volumen considerable en el segmento de contado de USD 686,2 millones, el dólar mayorista cedió tres pesos y quedó en 1.485 pesos. Tras tres jornadas consecutivas de descenso, la ganancia del tipo de cambio en julio se redujo a apenas tres pesos o 0,2%, volviendo a perder terreno frente a la inflación, que las consultoras privadas estiman en valores levemente por debajo del 2%.