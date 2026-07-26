Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 27 de julio

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.515 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.518,85.

La cotización del dólar oficial para la venta minorista abrirá este lunes a $1.515 en Banco Nación. A su vez, la semana que pasó, dejó una turbulencia externa que sacudió a los activos argentinos: bonos a la baja y el dólar en máximos nominales.

WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar de este lunes 27 de julio Banco Nación: $1.515

$1.515 Banco Galicia: $1.520

$1.520 Banco BBVA: $1.515

$1.515 Banco Santander: $1.520

$1.520 Banco Ciudad: $1.515

$1.515 Banco Patagonia: $1.515

$1.515 Banco Macro: $1.519

$1.519 Banco Hipotecario: $1.509

$1.509 Banco Supervielle: $1.522,50

$1.522,50 Banco Credicoop: $1.515

$1.515 Banco Piano: $1.520

$1.520 Banco Comercio: $1.510

$1.510 ICBC: $1.520

$1.520 Brubank: $1.515 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Los activos financieros argentinos , tanto acciones como bonos, quedaron expuestos a la volatilidad que sacudió a los mercados internacionales durante la semana. El escenario externo estuvo cargado de factores bajistas: resultados corporativos decepcionantes, los nuevos aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, la profundización del conflicto en Oriente Medio y un fuerte repunte en el precio del petróleo.

, tanto acciones como quedaron expuestos a la que sacudió a los durante la semana. El escenario externo estuvo cargado de factores bajistas: decepcionantes, los impuestos por la administración de Donald Trump, la profundización del y un fuerte repunte en el En simultáneo, en el mercado cambiario local el dólar acentuó su tendencia alcista y alcanzó máximos nominales, mientras que el Banco Central moderó su ritmo de intervención compradora en la plaza mayorista.

el dólar acentuó su y alcanzó máximos nominales, mientras que el moderó su ritmo de en la plaza mayorista. En Wall Street, el índice Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,4% respecto del cierre de la semana anterior, el Nasdaq cedió un 3,1% y el S&P 500 perdió un 1,2%.

el índice Dow Jones de Industriales retrocedió un 0,4% respecto del cierre de la semana anterior, el Nasdaq cedió un 3,1% y el S&P 500 perdió un 1,2%. El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró un comportamiento dispar a lo largo de la semana, con caídas en las ruedas del jueves y viernes, aunque logró cerrar con una ganancia semanal del 2,6% en pesos, ubicándose en los 3.283.854 puntos. Medido en dólares, el avance se redujo a un 0,7%, dado el ascenso de la paridad del contado con liquidación implícito en activos hasta los 1.600 pesos. Vale destacar que el miércoles 22 el panel líder había marcado un récord nominal en los 3.395.937 puntos.

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró un comportamiento dispar a lo largo de la semana, con caídas en las ruedas del jueves y viernes, aunque logró cerrar con una ganancia semanal del 2,6% en pesos, ubicándose en los Medido en el avance se redujo a un dado el ascenso de la paridad del contado con liquidación implícito en activos hasta los 1.600 pesos. Vale destacar que el miércoles 22 el panel líder había marcado un récord nominal en los En el mercado energético, el petróleo tuvo una semana extraordinariamente alcista, con una suba del 18%, cerrando el barril de Brent del Mar del Norte en USD 97,82 para los contratos con entrega en septiembre.

el tuvo una semana extraordinariamente alcista, con una cerrando el barril de Brent del Mar del Norte en USD 97,82 para los contratos con entrega en septiembre. El conflicto en Oriente Medio, que muchos operadores consideraban prácticamente superado, volvió a ocupar el centro de la escena. El crudo llegó a rozar nuevamente los USD 100 por barril, lo que tuvo un efecto directo sobre la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, generando retornos negativos en los activos de mayor riesgo. La cautela que se apoderó de los mercados externos cortó de raíz la tendencia positiva que venían mostrando los bonos argentinos Los títulos Globales en dólares cedieron un 1,6% en promedio y acumulan una baja del 0,9% en el mes, mientras que los Bonares retrocedieron un 1,3% y también anotan una caída del 0,9% en julio.

En consecuencia, el riesgo país medido por JP Morgan subió 20 unidades y se situó en 437 puntos básicos, su nivel más alto desde el 11 de junio. Cabe recordar que el miércoles 22 había llegado a tocar los 405 puntos.