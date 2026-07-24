24 de julio de 2026 - 19:03

La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo y alcanzó el nivel más alto en 20 años

Empujada por el fuerte incremento en los créditos personales y las tarjetas de crédito, la mora familiar prácticamente se triplicó en el último año.

La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo

La morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), la morosidad de las familias escaló al 12,8% en mayo de 2026, marcando el nivel más alto registrado en más de 20 años.

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Este indicador no solo creció 0,7 puntos porcentuales respecto a abril, sino que prácticamente triplicó el 4,5% registrado en el mismo mes del año anterior.

El peso de los préstamos personales

El principal motor de este fenómeno se encuentra en los créditos personales, donde la irregularidad saltó al 15,9%, un incremento masivo frente al 5,5% de mayo de 2025. Le siguen en nivel de mora las tarjetas de crédito (11,1%) y los adelantos (6,4%), mientras que las líneas con garantía real, como los créditos hipotecarios (2,1%), se mantienen como las más estables.

Este deterioro responde a un cambio estructural en las condiciones financieras: la carga mensual por servicios de deuda pasó de representar el 9% de la masa salarial formal hace dos años al 24,1% en la actualidad.

Este fenómeno se explica porque las tasas de interés dejaron de ser negativas frente a la inflación, eliminando el efecto de "licuación" de las cuotas que beneficiaba a los deudores previamente.

A pesar de la escalada en la mora minorista, el BCRA destaca que el sistema financiero mantiene una posición sólida. Las previsiones de los bancos cubren el 86,3% de la cartera irregular, y los niveles de capital regulatorio (30,7% de los activos ponderados por riesgo) ofrecen un margen de seguridad considerable para absorber el impacto sin comprometer la estabilidad financiera.

En paralelo, se observa una leve recomposición del crédito total al sector privado, que aumentó un 0,3% mensual en pesos en mayo, impulsado principalmente por líneas comerciales de empresas, cuyo ratio de mora es significativamente menor (3,5%) al de las familias.

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