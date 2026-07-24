La morosidad de familias y empresas alcanzó un máximo en mayo: cuántos millones se adeudan

El nivel de endeudamiento y morosidad de familias y empresas continuó deteriorándose durante mayo de 2026 y alcanzó los valores más altos de los últimos años, según un informe del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) sobre la base de datos Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Central de Deudores (CENDEU).

El informe, que incluyó información desagregada por edad, género, actividad económica y ubicación territorial, mostró un fuerte incremento de los incumplimientos tanto en bancos como en billeteras virtuales. “La morosidad del sector privado con el sistema financiero registró su decimonoveno aumento mensual consecutivo”, advirtió el trabajo.

En este marco, se llegó al 7,6% en mayo de 2026, luego de ubicarse en 1,5% en octubre de 2024. El incremento fue impulsado principalmente por las familias, aunque también por las empresas en especial las pymes. En este caso, el ratio de irregularidad pasó de 0,7% a 3% durante el período analizado.

El mayor deterioro con las deudas se observó entre las familias, cuya morosidad con los bancos escaló desde el 2,5% hasta el 12,3%. Los incumplimientos de los hogares se concentraron especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito, que a abril de 2026 representaban el 73% del saldo irregular total.

En ese segmento, la mora alcanzó el 14,9% en los préstamos personales y el 12,5% en las tarjetas de crédito . No obstante, el panorama es aún más complejo en las billeteras virtuales . Allí, la morosidad de las familias pasó del 7,3% registrado en noviembre de 2024 al 29,6% en mayo de este año , el nivel más alto de la serie. Incluso, superó el máximo observado durante la pandemia, cuando había alcanzado el 27,1% en mayo de 2020.

Cifras récord de deudas

Si se considera el conjunto del sistema financiero, es decir, tanto bancos como billeteras virtuales, la morosidad de las familias se ubicó en 15,5% durante mayo de 2026. En paralelo, el nivel de irregularidad con los bancos alcanzó su registro más elevado desde la crisis de 2001, cuyo pico se produjo en septiembre de 2003, cuando llegó al 32,7%.

En cuanto a la cantidad de personas alcanzadas por esta situación, el relevamiento indica que existen 20,9 millones de deudores entre bancos y billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones presentan algún nivel de mora.

Al desagregar esa cifra, el informe muestra que 3,4 millones de personas mantienen deudas irregulares únicamente con billeteras virtuales, 1,3 millones son morosos con bancos y otros 1,1 millones registran incumplimientos en ambos tipos de entidades financieras.

Al observar el monto de los préstamos a familias en cada situación crediticia, utilizando los datos de la CENDEU, se evidencia un panorama sumamente preocupante para el sistema financiero en mayo de 2026. El grueso de los créditos irregulares se concentra en la situación 4 (con alto riesgo de insolvencia), acumulando un total de $6,66 billones.

Este volumen se distribuye en $4,9 billones dentro del sistema bancario (73,7%) y $1,75 billones en las billeteras virtuales (26,3%). Por su parte, la situación 3 (con problemas o riesgo medio) acumula $4,08 billones, pero mantiene una participación por tipo de entidad muy similar a la situación 4, donde los bancos explican el 74,4% y las billeteras virtuales el 25,6% restante.