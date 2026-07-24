Becas Progresar: cuáles son las actividades de extensión formativa requeridas para cobrar

Los beneficiarios de Becas Progresar Obligatorio deben cumplir con las actividades de extensión formativa establecidas por el programa para acceder a las cuotas estímulo que liquida ANSES . El Ministerio de Capital Humano recordó que este requisito forma parte del reglamento vigente y es obligatorio para quienes reciben la beca.

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Las propuestas son organizadas y certificadas por las instituciones educativas, aunque muchos estudiantes señalan que sus escuelas no ofrecen estas actividades . En esos casos, la acreditación sigue siendo un requisito indispensable para acceder al beneficio económico previsto por el programa.

Las actividades de extensión formativa son propuestas educativas complementarias impulsadas por las instituciones escolares para fortalecer el desarrollo personal de los estudiantes, fomentar la participación comunitaria y promover la adquisición de nuevas habilidades.

Cada escuela puede diseñar sus propias actividades o elegir aquellas que mejor respondan a las necesidades de su comunidad educativa. Además, el reglamento de Becas Progresar establece que estas propuestas también pueden organizarse a nivel municipal, jurisdiccional o nacional.

Según informó el Ministerio de Capital Humano , las modalidades aceptadas para cumplir con este requisito son:

Actividades deportivas extracurriculares.

Ajedrez educativo.

Ferias de Ciencias.

Medios escolares.

Debate Joven.

Proyectos escolares.

Educación solidaria.

Jornadas educativas o solidarias organizadas por la escuela.

Juegos de roles, como Naciones Unidas, Concejal por un Día o Parlamentos.

Acciones desarrolladas junto a organizaciones sociales o comunitarias.

Además, la Secretaría de Educación recomendó que las instituciones orienten estas actividades sobre distintos ejes temáticos para complementar la formación de los estudiantes. Entre ellos se encuentran:

Nuevas tecnologías.

Ciudadanía digital.

Educación financiera.

Orientación vocacional y laboral.

Cómo acreditar las actividades y cuáles son los plazos para cobrar las cuotas estímulo

Una vez finalizada la actividad, el estudiante deberá ingresar a la plataforma oficial de Progresar y cargar el certificado emitido por su escuela. El sistema también solicita una breve descripción de la propuesta en la que participó.

Después de esa carga, la institución educativa deberá validar la información para que el requisito quede acreditado y el trámite sea considerado completo. Sin esta certificación, el estudiante no podrá acceder a las cuotas estímulo previstas por el programa.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que todas las actividades realizadas durante el ciclo lectivo 2026 son válidas, incluso aquellas desarrolladas durante el primer semestre, siempre que cuenten con la certificación oficial de la escuela.

Los estudiantes tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para informar las actividades mediante la plataforma de Progresar, mientras que las instituciones educativas podrán validar la documentación hasta el 30 de diciembre de 2026.

Completar este procedimiento es un requisito indispensable para cobrar las cuotas estímulo. Quienes se inscribieron en la primera convocatoria percibirán dos cuotas, mientras que los beneficiarios de la segunda convocatoria cobrarán una cuota.