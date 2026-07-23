Las ventas en shoppings repuntaron 11,3%, pero cayeron en supermercados y mayoristas

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras mostraron resultados dispares en mayo. Por un lado, crecieron las realizadas en los centros de compras, mientras que continuaron rezagadas en los supermercados y autoservicios mayoristas.

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Los datos se desprenden de los informes relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Durante mayo, las ventas en los supermercados retrocedieron 0,7% respecto al mismo mes de 2025 , lo que provocó que el acumulado del año (enero-mayo) cierre con una variación negativa de 2,8% en comparación con el mismo período del último año. Contra abril se mantuvieron al alza y aumentaron 0,9%, entablando el cuarto mes consecutivo en terreno positivo.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.502 millones , un incremento de 25,9% interanual, en donde la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $741.205.

“Electrónicos y artículos para el hogar” tuvieron el mayor aumento año vs año (49,1%) seguido por “Carnes” (40,6%), “Otros” (40%) y “Alimentos preparados y rotisería” (24,8%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $1.125 millones y representaron el 45% de los medios de pago.

Tarjetas de débito: $598 millones, el 23,9% de las ventas totales.

Efectivo: $412 millones, el 16,5% de las ventas totales.

Otros medios de pago: $366 millones, el 14,6% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 27,5% interanual y alcanzó los $37.686 por compra.

Mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas se mantienen a la baja y encadenaron el cuarto mes consecutivo con caídas: retrocedieron 2,3% en mayo y cerraron el acumulado del año con una contracción del 3%.

En la medición mensual logró salir del estancamiento, subió 2,3% contra abril y cortó una racha de cinco meses negativos. En este segmento, las ventas totales sumaron $388 millones (+23,7% interanual) con un ticket promedio de $400.426 por m².

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron “Carnes” (32,8%), “Almacén” (27,5%), “Lácteos” (26,5%) y “Verdulería y frutería” (23,9%).

En los canales de venta, la opción de pagar con otros medios de pago que no sean los tradicionales (como pueden ser las transferencias o cobros con QR) recaudó la mayor parte de las ventas totales, con $125 millones y un porcentaje de 32,23%.

Tarjeta de crédito: $105 millones, el 27,3% de las ventas totales.

Efectivo: $94 millones, el 24,4% de las ventas totales.

Tarjeta de débito: $62 millones, el 16% de las ventas totales.

Al igual que en los supermercados, el ticket promedio se incrementó 24,1% interanual y escaló hasta los $4.913.

La situación en shoppings

Los centros de compras fueron el único rubro que logró repuntar luego de la caída en abril. Anotaron el mejor desempeño en lo que va del año, con una suba de 11,3% interanual. Sin embargo, no alcanzó para revertir el resto de las caídas y el acumulado del año se contrajo 2,1%.

Respecto a abril, la medición desestacionalizada aumentó 3,1%. Las ventas totales alcanzaron los $670 millones (+33,1% interanual) y la venta promedio por m² fue de $645.157.