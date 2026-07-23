Mujeres de Cobre firmó su acta constitutiva y estatuto social como asociación civil

La Asociación Civil Mujeres de Cobre – Argentina (ACIMCO) llevó adelante la firma formal de su acta constitutiva y estatuto social , un paso fundamental dentro del proceso de conformación y reconocimiento institucional de la entidad ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza.

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El acto se realizó en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de la Municipalidad de Las Heras y contó con la participación de las integrantes de la Comisión Directiva, referentes institucionales y personas que acompañaron el crecimiento de la organización desde sus inicios.

“ Esto fue un paso decisivo hacia la inclusión, el desarrollo técnico y la equidad en la industria minera regional y la comunidad de Mendoza . Este acto de profundo valor institucional y social lo celebramos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, de la Municipalidad de Las Heras. Se llevó a cabo la firma formal del acta constitutiva y el estatuto social de nuestra Asociación Civil Mujeres de Cobre. Con este hito, el trabajo territorial, comunitario y técnico queda legalmente consolidado”, expresó la presidenta de la entidad, Melina Micaela González Ceretti.

Mujeres de Cobre nació en Uspallata a partir de la iniciativa de un grupo de mujeres comprometidas con el desarrollo local, interesadas en fortalecer la participación femenina en la industria minera y en brindar herramientas concretas a una comunidad que enfrenta desafíos sociales, económicos y culturales.

Desde sus orígenes, la organización se propuso trascender la sensibilización discursiva y avanzar en acciones reales, sostenidas y medibles, orientadas a la formación, la difusión de información veraz y la generación de oportunidades.

Uspallata, por Ruta 7 a Ranchillos. web

Uno de sus principales ejes de trabajo es la organización de capacitaciones, talleres y jornadas de formación destinadas a acercar a mujeres y jóvenes al conocimiento de la actividad minera, promoviendo una mirada técnica, responsable y basada en información objetiva.

“Vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo para promover de forma integral el fortalecimiento de la formación y la capacitación de las mujeres en el sector minero, como así también, el desarrollo comunitario y la prevención en todas sus generalidades”, afirmó González Ceretti.

De manera complementaria, la Asociación trabaja en la gestión de beneficios concretos para sus integrantes mediante acuerdos con comercios, prestadores y proveedores locales, entendiendo que el fortalecimiento social también se construye desde las necesidades cotidianas de las personas y sus familias.

Formación, inclusión y prevención

La misión de Mujeres de Cobre es promover el desarrollo integral de la comunidad y del sector minero mediante oportunidades reales de formación, participación y crecimiento, especialmente dirigidas a mujeres y jóvenes.

La entidad también busca acompañar procesos de prevención, contención y orientación frente a situaciones de violencia, y contribuir a la construcción de entornos laborales y sociales seguros, respetuosos y colaborativos.

En el desarrollo de sus primeras acciones, la organización advirtió la necesidad de ampliar su alcance e incorporar activamente a los jóvenes, además de abordar problemáticas sensibles que atraviesan a la comunidad, como la violencia intrafamiliar, el embarazo adolescente y los riesgos asociados con la salud mental.

Consolidación institucional

En un breve período de trabajo, la organización realizó distintas instancias de encuentro que permitieron conformar una Comisión Directiva integrada por siete miembros y elaborar un estatuto propio, diseñado a partir del análisis de diferentes modelos y adaptado a la realidad territorial y a los objetivos estratégicos de la entidad.

Para avanzar en su formalización, Mujeres de Cobre contó con el acompañamiento del área de la Municipalidad de Las Heras destinada a la organización y al fortalecimiento de las entidades de la sociedad civil.

Paralelamente, la Asociación inició una agenda de vinculación con representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el propósito de visibilizar su labor, conformar redes de trabajo y promover proyectos conjuntos.

En este marco, sus integrantes mantuvieron reuniones con el diputado provincial Guillermo Mosso; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras y senador provincial electo, Eduardo Martín; y la senadora provincial María Fernanda Sabadín.

A esta última se le propuso asumir el rol de madrina institucional de la Asociación. La invitación fue aceptada y Sabadín manifestó su compromiso de acompañar y respaldar las acciones desarrolladas por Mujeres de Cobre.

Como parte de esta articulación, se prevé coordinar una visita a Uspallata para realizar encuentros comunitarios y charlas vinculadas, en una primera etapa, con la salud reproductiva y, posteriormente, con otras temáticas de interés social y comunitario.

Un logro colectivo

Durante el acto, la presidenta de Mujeres de Cobre destacó el acompañamiento recibido por parte de organismos públicos, empresas, organizaciones, familiares y miembros de la comunidad.

“Este logro es de todos y es el reflejo de un esfuerzo compartido, con el respaldo incondicional de actores fundamentales que confían y confiaron en nuestra labor. Así que expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de la Provincia de Mendoza, a la Municipalidad de Las Heras, a Impulsa Mendoza, a la empresa BDL, a PSJ, a la Cámara de Proveedores Mineros de Malargüe, a la Brigada Cóndor, a nuestras familias, amigos y, obviamente, a la comunidad de Uspallata”, señaló González Ceretti. “Todos ellos son el pilar fundamental de cada paso alcanzado, así que gracias de parte de toda la Comisión Directiva”, agregó.

Mujeres de Cobre se define como una organización comprometida con el desarrollo productivo responsable, la formación como herramienta estratégica y la construcción de capital social en territorios que enfrentan desafíos estructurales.

Su labor se apoya en valores como el trabajo, la responsabilidad, el compromiso ciudadano, el respeto institucional y la vocación de diálogo. Desde estos principios, la entidad busca contribuir al desarrollo económico, la inclusión social, el arraigo territorial y la generación de oportunidades mediante la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.