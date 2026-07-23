23 de julio de 2026 - 13:34

Vuelos baratos en JetSmart: pasajes ida y vuelta desde Mendoza a partir de $57.928

La aerolínea low cost lanzó una promoción para vuelos nacionales con descuentos especiales después del mundial para viajar desde Mendoza.

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Prensa JetSMART
Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Para quienes todavía no pudieron hacer una escapada o quieren aprovechar tarifas más bajas para organizar un viaje en los próximos meses, JetSmart lanzó descuentos de hasta el 75% en vuelos nacionales. La campaña permite acceder a precios promocionales para viajar entre agosto y diciembre de 2026.

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Para obtener el beneficio, es necesario ingresar al apartado de la promoción, cargar manualmente el código "DESCANSO" y consultar las fechas habilitadas. Desde Mendoza hay opciones para volar a destinos como Salta, Buenos Aires y Bariloche, con tarifas que varían según la ruta, las tasas e impuestos

Si bien la compra ya está disponible, los descuentos se aplican únicamente para vuelos comprendidos entre el 5 de agosto y el 18 de diciembre de 2026. Los precios finales varían según el destino elegido, las tasas e impuestos y corresponden a pasajes que incluyen solamente una mochila como equipaje.

Cómo acceder a los descuentos de JetSmart y cuáles son las mejores ofertas desde Mendoza

La promoción "Descanso" permite obtener hasta un 75% de descuento en vuelos nacionales. Para acceder al beneficio, los usuarios deben ingresar al apartado de la promoción en la web de JetSmart, cargar manualmente el código "DESCANSO" y consultar el calendario con las fechas habilitadas para viajar.

  • Pasajes a Salta desde Mendoza

Una de las alternativas más económicas de la promoción es viajar a Salta. Para un viaje del 25 al 28 de noviembre, los pasajes se consiguen desde $12.003 por tramo, lo que da un precio final de $57.928,04 por persona. El valor corresponde a la tarifa con una mochila como único equipaje.

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.&nbsp;

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.

La promoci&oacute;n permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del pa&iacute;s durante los pr&oacute;ximos meses.

La promoción permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del país durante los próximos meses.

  • Pasajes a Buenos Aires desde Mendoza

Otra opción es una escapada de fin de semana a Buenos Aires. Para volar desde Mendoza el viernes 28 de agosto y regresar el domingo 30 de agosto, cada tramo tiene un valor de $15.229, por lo que el costo total del viaje es de $65.378,32 por persona. Al igual que en el resto de la promoción, el precio incluye únicamente una mochila.

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.&nbsp;

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.

La promoci&oacute;n permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del pa&iacute;s durante los pr&oacute;ximos meses.

La promoción permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del país durante los próximos meses.

  • Pasajes a Bariloche desde Mendoza

Para quienes quieran disfrutar de la temporada de nieve, Bariloche también aparece entre los destinos alcanzados por la promoción. Viajando del 12 al 20 de agosto, aprovechando el feriado del 17 de agosto, cada tramo cuesta $34.246,75, mientras que el precio final asciende a $112.748,84 por persona con la tarifa que solo contempla una mochila.

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.&nbsp;

Para ver las tarifas por mes consultando el link de "vuela en otra fecha a mejor precio", si no tenes fechas escogidas podes aprovechar las promociones.

La promoci&oacute;n permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del pa&iacute;s durante los pr&oacute;ximos meses.

La promoción permite acceder a tarifas reducidas para viajar desde Mendoza hacia distintos destinos del país durante los próximos meses.

Qué tener en cuenta antes de comprar los pasajes en promoción

Los descuentos se aplican sobre la tarifa aérea, por lo que el precio final depende de las tasas e impuestos de cada ruta. Además, los valores publicados corresponden a la tarifa más básica de JetSmart, que incluye únicamente una mochila, mientras que el equipaje de cabina o despachado se abona por separado.

Antes de confirmar la compra, conviene revisar la disponibilidad de fechas y destinos dentro de la promoción "Descanso", ya que los precios pueden variar de acuerdo con la demanda y los cupos disponibles para cada vuelo. El código se puede agregar cuando ingresas en la web o ya cuando escoges los tramos donde dice "Añadir código promocional"

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